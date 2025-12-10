AVISO: Pressekonferenz mit Wirtschaftsminister Hattmannsdorfer und EU-Handelskommissar Maroš Šefčovič am 11.12.2025

Wien (OTS) -

Anlässlich des Vienna Trade Dialogue am 11. Dezember mit dem EU-Handelskommissar sowie Vertretern aus anderen EU-Mitgliedsstaaten lädt das Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus zu einer Pressekonferenz ein. Zentrale Punkte des Vienna Trade Dialogues sind die Abstimmung über das gemeinsame europäische Vorgehen & Ausarbeitung neuer Vorschläge zur Wettbewerbsfähigkeit im Rahmen eines Roundtable mit Wirtschaft und Politik.

Teilnehmende Personen:

Bundesminister Wolfgang Hattmannsdorfer

EU-Handelskommissar Maroš Šefčovič

Wir bitten unbedingt um vorherige Anmeldung via E-Mail unter presseabteilung@bmwet.gv.at

Pressekonferenz mit Wirtschaftsminister Hattmannsdorfer und EU-Handelskommissar Maroš Šefčovič am 11.12.2025

Datum: 11.12.2025, 13:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus; 1. Stock; Zugang über den Haupteingang

Stubenring 1

1010 Wien

Österreich