Der Steirische Brauch: Knigge für den Steirerball 2026

Wien (OTS) -

Der Steirerball am 9. Jänner 2026 bietet die Gelegenheit, einen ganzen Abend steirische Lebensfreude mitten in Wien zu erleben. Um das gemeinsame Feiern in der Hofburg zu einem wunderbaren Erlebnis für alle Gäste werden zu lassen, gilt es einige grundlegende Regeln der Etikette einzuhalten.

Ein gelungener Abend beginnt beim Steirerball nicht erst mit dem Einzug in den Festsaal der Hofburg, sondern mit der Vorbereitung. Dazu zählt zum Beispiel, sich nicht erst am Ballabend um die Eintrittskarten zu kümmern. Denn da könnte es schon zu spät sein. Es gilt: Wer früh plant, tanzt entspannt. Andreas Zakostelsky, Obmann des Vereins der Steirer in Wien und Veranstalter des Steirerballs: „Der Vorverkauf läuft in diesem Jahr außergewöhnlich gut. Wir sind schon jetzt in großer Vorfreude und rechnen für den Steirerball am 9. Jänner mit einem restlos ausverkauften Haus.“

Mit Anstand und Eleganz durch den Abend

Wie auf jedem anderen Ball der Wiener Ballsaison gilt auch beim Steirerball: Anstand, Stilbewusstsein, Rücksichtnahme sind die Hauptsäulen der gepflegten Unterhaltung. Der Steirerball ist die perfekte Gelegenheit, sich von seiner elegantesten und besten Seite zu zeigen und die schönsten Dirndl oder Trachtenanzüge auszuführen. Zum guten Ton gehört da natürlich auch die passende Garderobe: So können alle Gäste dazu beitragen, dass der 9. Jänner 2026 zu einem Abend voller Anmut, Freude und stilvoller Begegnungen wird.

Dresscode für Damen

Für Damen empfiehlt der Verein der Steirer ein festliches Dirndl mit knieumspielendem Rock, idealerweise aus Seide oder Baumwolle und in Kombination mit einer eleganten Bluse. Passend dazu wären Trachtenschuhe, Pumps oder Ballerinas. Alternativ ist ein bodenlanges Abendkleid am Ballabend auch immer gerne gesehen.

Wiesn-Outfits, also deutlich über dem Knie endende Röcke, Dirndl aus Polyester sowie allzu grelle Farben, Tiermuster oder an Fasching erinnernde Kombinationen bleiben besser zu Hause im Kasten, ebenso wie Sneakers, Sandalen oder Stiefel.

Dresscode für Herren

Herren erscheinen bei Steirerball traditionell im Steireranzug (andere Tracht wird natürlich auch akzeptiert), oder in Lederhosen, die bis ans oder über das Knie reichen und mit natur- oder weißfarben Kniestrümpfen oder Wadenwärmern mit Zopfmuster getragen werden. Ergänzend dazu passt ein weißes Hemd mit Umlegekragen oder kleinkarierte Hemden in Grün, Blau oder Rot sowie Haferl- oder Lederschuhe. Auch ein dunkler Anzug mit Fliege passt zum Steirerball. Nicht erwünscht sind auch bei den Herren Wiesn-Outfits: Also kurze Lederhosen, T-Shirts, Holzfällerhemden oder kitschige Trachtenhemden ohne Gilet oder Jacke. Ebenso unpassend sind nackte Beine oder Waden sowie Sneakers oder Lackschuhe.

Jetzt Tickets sichern

Die Karten für den fröhliganten Steirerball sind auf www.steirerball.com zu erwerben. Der Eintritt kostet Ꞓ 119,– pro Person. Schüler und Studierende bis zum vollendeten 27. Lebensjahr bezahlen für eine Ballkarte Ꞓ 49,–. Die Ballkarten sind bei der Tourismusregion sowie dem Heimatwerk erhältlich.

Über den Verein der Steirer in Wien:

Der Verein der Steirer in Wien besteht seit 1896 und blickt auf eine lange Tradition zurück. Der Vereinsvorstand stellt in den kommenden Jahren die steirischen Werte „Herzlichkeit und Gemütlichkeit, aber auch Offenheit und Direktheit in der Umsetzung“ in den Mittelpunkt seiner Arbeit und will den Dialog unter Steirerinnen und Steirern und den Austausch mit den anderen in Wien lebenden Menschen in Zukunft verstärken.