SPÖ-Herr zu EU-Klimaziel: „Wichtiger Schritt für ein starkes und nachhaltiges Europa und selbstbewusstes Signal an die Weltgemeinschaft!“

EU-Einigung auf 90-Prozent-Ziel – Nationales Klimagesetz soll vorgelegt werden

Wien (OTS) - 

Die Europäische Union hat endlich ein Klimaziel 2040. Das Europaparlament und der Rat der Mitgliedsländer haben sich auf einen Kompromiss verständigt. Die EU muss ihre Treibhausgas-Emissionen bis 2040 um 90 Prozent gegenüber 1990 reduzieren. „Es ist gut, dass es nun endlich ein ambitioniertes Ziel gibt“, so SPÖ-Umweltsprecherin und erste Klubvorsitzenden-Stellvertreterin Julia Herr. Ginge es nach der SPÖ, wäre ein noch vehementeres Eintreten für mehr Klimaschutz möglich gewesen. „Nach monatelangen und sehr intensiven Verhandlungen innerhalb der Bundesregierung und auf europäischer Ebene ist es aber gelungen, ein gutes Ergebnis zu erzielen. Die Einigung ist ein wichtiger Schritt für ein starkes und nachhaltiges Europa und ein selbstbewusstes Signal an die Weltgemeinschaft!“, so Herr. ****

Zeit für Klimagesetz

Österreich soll 2040 bereits klimaneutral sein, das hat die Bundesregierung vereinbart. Damit dieses Ziel erreicht wird, braucht Österreich ein nationales Klimagesetz. Die Vorgängerregierung hat jahrelang kein Klimagesetz zustande gebracht. Wir wollen die Fehler der Vergangenheit nicht wiederholen. Umweltminister Totschnig soll daher seine Ankündigungen einhalten und noch heuer ein ambitioniertes Klimagesetz auf den Tisch legen, das seinen Namen auch verdient“, so Herr abschließend. (Schluss) mf/ls

