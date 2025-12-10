Der Arbeitsklima Index zeigt: Einkommen ist wichtig, für echte Arbeitszufriedenheit braucht es mehr

Linz (OTS) -

Der aktuelle Arbeitsklima Index der Arbeiterkammer Oberösterreich zeigt, was Beschäftigte belastet, was sie zufrieden macht und für wen die Arbeitsbedingungen besonders herausfordernd sind. Außerdem stellt der Advent Beschäftigte im Handel vor enorme Belastungen: Lärm, ständiger Kontakt mit Kund:innen und hoher Stress prägen die intensiven Wochen im Weihnachtsgeschäft.



Seit nun fast 30 Jahren erhebt die Arbeiterkammer Oberösterreich mit dem Arbeitsklima Index, was Beschäftigte in Österreich belastet, was sie zufrieden macht und was sie sich von der Zukunft erhoffen. Ab 2010 pendelte sich der Index auf hohem Niveau ein und erreichte 2019 mit 109 Punkten einen Höchstwert. Mit Beginn der Covid-19-Pandemie folgte jedoch ein deutlicher Einbruch auf 102 Punkte.



Einkommen ist wichtig, aber nicht alles

Nur 60 Prozent der Beschäftigten geben an, dass sie mit ihrem Einkommen sehr oder eher zufrieden sind. Auffällig ist, dass Unterschiede nach Alter, Geschlecht und Bildung diese Schwankungen verstärken. Gleichzeitig bewerten rund 80 Prozent ihr Leben insgesamt als zufriedenstellend, und drei Viertel sind mit ihrer beruflichen Tätigkeit zufrieden.



Die aktuellen Zahlen zeigen, dass sich Arbeitsbelastungen direkt auf die Zufriedenheit im Beruf auswirken. Beschäftigte, die unter Zeitdruck leiden, sind zu 67 Prozent zufrieden, ohne Zeitdruck sind es 78 Prozent. Außerdem führen schlechte Gesundheitsbedingungen, Einsamkeit oder psychische Beschwerden wie das Gefühl, nicht abschalten zu können, zu deutlichen Einbußen in der Berufszufriedenheit.



Ist man in der Arbeit stark belastet, steigt auch der Wunsch nach beruflicher Veränderung. Stellt sich ein Gefühl der Arbeitsunlust ein, sagt fast die Hälfte der Betroffenen (48 Prozent), dass sie die Firma oder sogar den Beruf an sich wechseln möchten.

„ Bei der Verbesserung der Arbeitsbedingungen sind die Arbeitgeber gefordert “, sagt AK-Präsident Andreas Stangl.



Handel: Advent als Belastungsprobe

Für viele Menschen gilt der Advent als besinnliche Zeit, für Beschäftigte im Handel ist er die stressigste Phase im Jahr. Dauerbeschallung, Kundenkontakt, lange Öffnungszeiten und der Umgang mit teilweise aggressiven Kund:innen belasten massiv.



Auch mit dem Einkommen sind Handelsbeschäftigte unzufriedener als andere. Nur 56 Prozent sagen (Daten aus 2024 + 1. Halbjahr 2025), dass sie mit dem Einkommen (sehr) zufrieden sind, bei den Beschäftigten in anderen Branchen sind es immerhin 61 Prozent.



Eine ausführliche Presseunterlage finden Sie zum Download hier.