FPÖ-Landbauer: „Ja zum traditionellen Nikolo und Krampus, Nein zu Dragqueen-Figuren“

Provokante Queer-Adventveranstaltung in Wr. Neustadt

Sankt Pölten (OTS) - 

„Drag-Nikoläusinnen und punschausschenkende Dragqueens bilden für unsere Landsleute und vor allem für unsere Kinder sicherlich nicht die klassischen Figuren der Weihnachtszeit ab“, schüttelt FPÖ Niederösterreich Landesparteiobmann LH-Stellvertreter Udo Landbauer nach dem ersten queeren Punschstand mit Drag-Nikoläusin in Wr. Neustadt den Kopf.

„Erst vor einigen Jahren wurde der Nikolaus aus Schulen und Kindergärten ausgesperrt, heute feiert er mit Balletthose und schrillem Make-up ein schräges Comeback. Anstatt Werte, Traditionen und Brauchtum hochzuhalten, wird alles ins Skurrile gezogen. Das ist nur mehr absurd. Lasst den Nikolaus einfach Nikolaus sein und schützen wir unsere Kinder vor diesen schrillen Gestalten“, betont Landbauer.

„Sexualität ist Privatsache und muss nicht in der Adventzeit in der Innenstadt provokant zur Schau gestellt werden. Zum Schutz unserer Kinder sagen wir Freiheitliche seit jeher als einzige Partei klar: Ja zu unseren Traditionen und Ja zum Nikolo – aber Nein zu ideologischer Frühsexualisierung, Nein zu Drag-Queen-Lesungen und Nein zu woken Ersatz-Nikoläusen, die niemand braucht.“

