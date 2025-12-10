  • 10.12.2025, 11:13:02
  • /
  • OTS0076

AVISO: Kommandoübergabe der Theresianischen Militärakademie

Wien (OTS) - 

Am Donnerstag, den 11. Dezember 2025, findet mit einem Festakt die Übergabe des Kommandos der Theresianischen Militärakademie mit Verteidigungsministerin Klaudia Tanner statt. Der bisherige Kommandant Generalmajor Karl Pronhagl übergibt das Kommando an seinen Nachfolger Brigadier Philipp Ségur-Cabanac.

Medienvertreter sind herzlich zu diesem Termin eingeladen. Es bestehen Foto- & Filmmöglichkeiten. Um Anmeldung zu diesem Termin wird bis 11. Dezember 2025, 09:00 Uhr, unter +43 (0)664-622-3076 bzw. presse.niederoesterreich@bmlv.gv.at ersucht.

Ablauf
14:10 Uhr Einmarsch und Aufstellung der Truppe
14:30 Uhr Beginn Festakt Kommandoübergabe
Ca. 15:00 Uhr Ende Festakt, Imbiss im Speisesaal

Zeit & Ort

11. Dezember 2025, ab 14:00 Uhr Treffpunkt bei der Wache der BURG, Burgplatz 1, 2700 Wiener Neustadt

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Landesverteidigung
Telefon: +43 664-622-1005
E-Mail: presse@bmlv.gv.at
Website: http://www.bundesheer.at
@Bundesheerbauer

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NLA

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright