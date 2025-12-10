- 10.12.2025, 11:13:02
- /
- OTS0076
AVISO: Kommandoübergabe der Theresianischen Militärakademie
Am Donnerstag, den 11. Dezember 2025, findet mit einem Festakt die Übergabe des Kommandos der Theresianischen Militärakademie mit Verteidigungsministerin Klaudia Tanner statt. Der bisherige Kommandant Generalmajor Karl Pronhagl übergibt das Kommando an seinen Nachfolger Brigadier Philipp Ségur-Cabanac.
Medienvertreter sind herzlich zu diesem Termin eingeladen. Es bestehen Foto- & Filmmöglichkeiten. Um Anmeldung zu diesem Termin wird bis 11. Dezember 2025, 09:00 Uhr, unter +43 (0)664-622-3076 bzw. presse.niederoesterreich@bmlv.gv.at ersucht.
Ablauf
14:10 Uhr Einmarsch und Aufstellung der Truppe
14:30 Uhr Beginn Festakt Kommandoübergabe
Ca. 15:00 Uhr Ende Festakt, Imbiss im Speisesaal
Zeit & Ort
11. Dezember 2025, ab 14:00 Uhr Treffpunkt bei der Wache der BURG, Burgplatz 1, 2700 Wiener Neustadt
Rückfragen & Kontakt
Bundesministerium für Landesverteidigung
Telefon: +43 664-622-1005
E-Mail: presse@bmlv.gv.at
Website: http://www.bundesheer.at
@Bundesheerbauer
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NLA