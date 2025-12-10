AVISO: Kommandoübergabe der Theresianischen Militärakademie

Wien (OTS) -

Am Donnerstag, den 11. Dezember 2025, findet mit einem Festakt die Übergabe des Kommandos der Theresianischen Militärakademie mit Verteidigungsministerin Klaudia Tanner statt. Der bisherige Kommandant Generalmajor Karl Pronhagl übergibt das Kommando an seinen Nachfolger Brigadier Philipp Ségur-Cabanac.

Medienvertreter sind herzlich zu diesem Termin eingeladen. Es bestehen Foto- & Filmmöglichkeiten. Um Anmeldung zu diesem Termin wird bis 11. Dezember 2025, 09:00 Uhr, unter +43 (0)664-622-3076 bzw. presse.niederoesterreich@bmlv.gv.at ersucht.

Ablauf

14:10 Uhr Einmarsch und Aufstellung der Truppe

14:30 Uhr Beginn Festakt Kommandoübergabe

Ca. 15:00 Uhr Ende Festakt, Imbiss im Speisesaal

Zeit & Ort

11. Dezember 2025, ab 14:00 Uhr Treffpunkt bei der Wache der BURG, Burgplatz 1, 2700 Wiener Neustadt