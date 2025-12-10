  • 10.12.2025, 11:10:32
  • /
  • OTS0075

Vom Ticketkauf bis zum Take-Off: Unkompliziertes Gig-Tripping mit viagogo und Booking.com

London I Genf (OTS) - 

viagogo, der weltweit führende Ticketmarktplatz, gibt seine neue Partnerschaft mit Booking.com, einer der weltweit größten Reiseplattformen, bekannt. So wird der Besuch von Veranstaltungen noch einfacher. Denn durch diese branchenweit erste Partnerschaft können Fans, die Tickets auf viagogo kaufen, nun ganz einfach Hotels, Flüge, Mietwagen, Sehenswürdigkeiten und mehr über Booking.com hinzufügen - und so ein lang ersehntes Konzert zu einem rundum perfekten Erlebnis machen. Die Partnerschaft greift den Trend des "Gig-Tripping" auf - Fans, die gezielt zu Konzerten, Spielen und kulturellen Events reisen. Dieses weltweit wachsende Phänomen zeigt sich in der steigenden Nachfrage nach ganzheitlichen Event-Erlebnissen. Daten von viagogo für 2024 belegen dies:

  • Die drei beliebtesten Reiseziele für deutsche Fans im Ausland sind: 1. London, 2. Amsterdam, 3. Madrid.
  • Im Jahr 2025 reisten 11 % mehr deutsche Fans zu internationalen Veranstaltungen als im Jahr 2024.
  • Nach einem Peak im Jahr 2024, in dem 251 % mehr internationale Fans zu Veranstaltungen in Deutschland reisten als im Vorjahr, pendelte sich die Zahl 2025 auf demselben Niveau wie 2023 ein.

"Live-Veranstaltungen sind ein zentraler Treiber für den weltweiten Reiseverkehr und viagogo steht an der Spitze dieser Entwicklung. Mit Booking.com machen wir es Fans einfacher denn je, vom Kauf einer Eintrittskarte bis zur Planung ihrer gesamten Reise alles gebündelt auf einer Plattform zu erledigen, mit der sie bereits vertraut sind", sagt Shaun Stewart, VP of Direct Issuance bei viagogo. "Ob es sich um ein großes Spiel, ein ausverkauftes Konzert oder eine unverzichtbare Musical-Show handelt - unsere Kunden können das Erlebnis jetzt sogar über das Ticket hinaus erweitern." Sobald Fans Tickets auf viagogo gekauft haben, werden ihnen maßgeschneiderte Reiseoptionen angeboten, um:

  • Unterkünfte in der Nähe der Veranstaltungsorte zu suchen und zu buchen.
  • Flüge und Mietwagen für Ausflüge außerhalb der Stadt hinzuzufügen.
  • lokale Sehenswürdigkeiten, Touren und Aktivitäten zu entdecken und zu reservieren.

"Wir freuen uns über die Partnerschaft mit viagogo, um Fans dabei zu helfen, das Beste aus ihren Live-Event-Erlebnissen herauszuholen", sagt Cintia O. Tavella Gomez, Director of Partnerships bei Booking.com. "Von Unterkünften bis hin zu Sehenswürdigkeiten - das breite Angebot an Reisedienstleistungen von Booking.com ergänzt den Marktplatz von viagogo und ermöglicht Fans eine nahtlos vernetzte, komfortable Reise und ein unvergessliches Erlebnis ."

Die Partnerschaft von Booking.com mit StubHub North America, das zu viagogo gehört und unter einer eigenen Plattform betrieben wird, wurde im Herbst bekannt gegeben. Die Partnerschaft ist seit Anfang November auf der Website und der App von viagogo in Deutschland, Großbritannien und anderen europäischen Märkten integriert.

Rückfragen & Kontakt

LHLK Agentur für Kommunikation GmbH
Eva-Maria Gose-Fehlisch
E-Mail: viagogo@lhlk.de
Telefon: +49 89 720187 - 224

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | EUN

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright