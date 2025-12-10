Aktienforum begrüßt Anhebung der Geschlechterquote im Aufsichtsrat – tragfähiger Kompromiss ohne Gold Plating

Wien (OTS) -

Das Aktienforum begrüßt die geplante Anhebung der bereits seit 2017 bestehenden Geschlechterquote in Aufsichtsräten börsennotierter Unternehmen von 30 auf 40 Prozent. Positiv hervorgehoben wird insbesondere, dass die höhere Quote nicht auf bestehende Aufsichtsratsmandate angewendet werden soll. „Damit liegt ein tragfähiger und ausgewogener Kompromiss vor, der den EU-Vorgaben entspricht und gleichzeitig Rechtssicherheit sowie Planungssicherheit für Unternehmen gewährleistet“, betont Angelika Sommer-Hemetsberger, Präsidentin des Aktienforums.

Zentral ist aus Sicht des Aktienforums, dass Gold Plating – also die nationale Übererfüllung europäischer Rechtsvorgaben – verhindert wird. Der verhältnismäßig kleine österreichische Kapitalmarkt mit vielen großartigen börsennotierten Unternehmen dürfe durch überschießende EU-Rahmenbedingungen nicht an Wettbewerbsfähigkeit einbüßen. „Die vorgelegten Begutachtungsentwürfe hätten eine solche Übererfüllung vorgesehen und zu Überregulierung geführt“, unterstreicht Sommer-Hemetsberger.

An den heimischen börsennotierten Unternehmen hängen hunderttausende Arbeitsplätze. Sie generieren einen gesamtwirtschaftlichen Produktionswert von rund 100 Milliarden Euro und sind damit ein entscheidender Motor für Wohlstand, Innovation und Investitionen in Österreich. „Diese Unternehmen in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten mit zusätzlichen überbordenden Vorgaben zu belasten, wäre keineswegs förderlich gewesen“, so das Aktienforum.

Zudem verweist Sommer-Hemetsberger darauf, dass börsennotierte Unternehmen bereits heute eine Vorreiterrolle bei Frauenförderung und Chancengleichheit einnehmen. „Zahlreiche Initiativen unterstützen Frauen aktiv bei ihrer Karriereentwicklung, stärken Gleichstellung und sorgen für sichtbare Frauenkarrieren auf allen Führungsebenen. Somit wird es in den nächsten Jahren auch auf Vorstandsebene zu weiteren positiven Entwicklungen kommen“, so die Präsidentin des Aktienforums abschließend.

