  • 10.12.2025, 10:55:32
  • /
  • OTS0065

AVISO Presseaktion: Mietskandal im Gemeindebau

LINKS hilft betroffenen Mietparteien: Freitag, 12.12. um 14:00 Uhr, Handelskai 214, 1020 Wien

Wien (OTS) - 

Vor der Wienwahl verkündigte die SPÖ ein Einfrieren der Gemeindebaumieten für 2 Jahre. „Alles ein Schwindel, genau wie bei den Öffi-Preisen“, sagt Anne Glatt, Bezirksrätin von LINKS in der Leopoldstadt. Mieter*innen im Karlheinz-Hora-Hof müssen seit 1.10. um bis zu 300 Euro mehr Miete zahlen. LINKS-Sprecherin Anna Svec dazu: „Wir helfen den Menschen, die sich das nicht gefallen lassen wollen, mit Beratungen und Begleitung zur Schlichtungsstelle.

Wir gehen durch die Gemeindebauten, verteilen dreisprachige Flugblätter, organisieren Whatsapp-Gruppen, wo sich Betroffene austauschen und zusammenschließen“, ergänzt Stefan Ohrhallinger, LINKS-Bezirksrat in der Brigittenau und meint „das könnte ein wienweiter Mietskandal werden. Die SPÖ lässt ärmere Menschen immer mehr im Stich, aber wir bleiben dran.“

LINKS-Presse-Aktion
Handelskai 214, 1020 Wien
Freitag, 12.12. um 14:00 Uhr

mit Anna Svec, Anne Glatt, Stefan Ohrhallinger und betroffenen Mieter*innen.

Die Vertreter*innen der Medien sind freundlich eingeladen.

Presseaktion Mietskandal im Gemeindebau: LINKS hilft betroffenen Mietparteien

Vor der Wienwahl verkündigte die SPÖ ein Einfrieren der Gemeindebaumieten für 2 Jahre. Jetzt müssen Mieter*innen im Karlheinz-Hora-Hof seit 1.10. um bis zu 300 Euro mehr Miete zahlen. LINKS-Presse-Aktion am Handelskai 214, 1020 Wien, am Freitag, 12.12. um 14:00 Uhr mit Anna Svec, Anne Glatt, Stefan Ohrhallinger und betroffenen Mieter*innen.

Datum: 12.12.2025, 14:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Karlheinz-Hora-Hof
Handelskai 214
1020 Wien

Rückfragen & Kontakt

LINKS Pressesprecher
Benjamin Traugott
Telefon: +43 650 182 22 11
E-Mail: presse@links.wien
Website: https://links.wien/kontakt

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | LKS

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright