AVISO Presseaktion: Mietskandal im Gemeindebau

Wien (OTS) -

Vor der Wienwahl verkündigte die SPÖ ein Einfrieren der Gemeindebaumieten für 2 Jahre. „ Alles ein Schwindel, genau wie bei den Öffi-Preisen “, sagt Anne Glatt, Bezirksrätin von LINKS in der Leopoldstadt. Mieter*innen im Karlheinz-Hora-Hof müssen seit 1.10. um bis zu 300 Euro mehr Miete zahlen. LINKS-Sprecherin Anna Svec dazu: „ Wir helfen den Menschen, die sich das nicht gefallen lassen wollen, mit Beratungen und Begleitung zur Schlichtungsstelle. “

„ Wir gehen durch die Gemeindebauten, verteilen dreisprachige Flugblätter, organisieren Whatsapp-Gruppen, wo sich Betroffene austauschen und zusammenschließen “, ergänzt Stefan Ohrhallinger, LINKS-Bezirksrat in der Brigittenau und meint „das könnte ein wienweiter Mietskandal werden. Die SPÖ lässt ärmere Menschen immer mehr im Stich, aber wir bleiben dran.“

LINKS-Presse-Aktion

Handelskai 214, 1020 Wien

Freitag, 12.12. um 14:00 Uhr

mit Anna Svec, Anne Glatt, Stefan Ohrhallinger und betroffenen Mieter*innen.

Die Vertreter*innen der Medien sind freundlich eingeladen.

Presseaktion Mietskandal im Gemeindebau: LINKS hilft betroffenen Mietparteien

Vor der Wienwahl verkündigte die SPÖ ein Einfrieren der Gemeindebaumieten für 2 Jahre. Jetzt müssen Mieter*innen im Karlheinz-Hora-Hof seit 1.10. um bis zu 300 Euro mehr Miete zahlen. LINKS-Presse-Aktion am Handelskai 214, 1020 Wien, am Freitag, 12.12. um 14:00 Uhr mit Anna Svec, Anne Glatt, Stefan Ohrhallinger und betroffenen Mieter*innen.

Datum: 12.12.2025, 14:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Karlheinz-Hora-Hof

Handelskai 214

1020 Wien