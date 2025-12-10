- 10.12.2025, 10:55:32
AVISO Presseaktion: Mietskandal im Gemeindebau
LINKS hilft betroffenen Mietparteien: Freitag, 12.12. um 14:00 Uhr, Handelskai 214, 1020 Wien
„Alles ein Schwindel, genau wie bei den Öffi-Preisen“
Vor der Wienwahl verkündigte die SPÖ ein Einfrieren der Gemeindebaumieten für 2 Jahre. „
Alles ein Schwindel, genau wie bei den Öffi-Preisen“, sagt Anne Glatt, Bezirksrätin von LINKS in der Leopoldstadt. Mieter*innen im Karlheinz-Hora-Hof müssen seit 1.10. um bis zu 300 Euro mehr Miete zahlen. LINKS-Sprecherin Anna Svec dazu: „
Wir helfen den Menschen, die sich das nicht gefallen lassen wollen, mit Beratungen und Begleitung zur Schlichtungsstelle.“
„
Wir gehen durch die Gemeindebauten, verteilen dreisprachige Flugblätter, organisieren Whatsapp-Gruppen, wo sich Betroffene austauschen und zusammenschließen“, ergänzt Stefan Ohrhallinger, LINKS-Bezirksrat in der Brigittenau und meint „das könnte ein wienweiter Mietskandal werden. Die SPÖ lässt ärmere Menschen immer mehr im Stich, aber wir bleiben dran.“
LINKS-Presse-Aktion
Handelskai 214, 1020 Wien
Freitag, 12.12. um 14:00 Uhr
mit Anna Svec, Anne Glatt, Stefan Ohrhallinger und betroffenen Mieter*innen.
Die Vertreter*innen der Medien sind freundlich eingeladen.
Datum: 12.12.2025, 14:00 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Karlheinz-Hora-Hof
Handelskai 214
1020 Wien
Rückfragen & Kontakt
LINKS Pressesprecher
Benjamin Traugott
Telefon: +43 650 182 22 11
E-Mail: presse@links.wien
Website: https://links.wien/kontakt
