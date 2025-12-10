IV: Es ist Zeit das Mercosur-Abkommen umzusetzen

Wien (OTS) -

Die Industriellenvereinigung (IV) macht neuerlich auf die Bedeutung des Mercosur-Abkommens aufmerksam. Diesmal in Form einer Demonstration von Vogelmaskottchen vor dem Bundeskanzleramt. Dabei trifft der südamerikanische Ara auf den österreichischen Adler. Begleitet von ihren tierischen Freunden, weisen sie gemeinsam und auf humorvolle Art auf die Vorteile des geplanten Freihandelsabkommens mit den Mercosur-Staaten – Brasilien, Argentinien, Paraguay und Uruguay – hin. „Das Abkommen mit Lateinamerika ist ein wichtiger Impuls für die österreichische Industrie und Wirtschaft insgesamt. In Zeiten von Inflation und Stagnation müssen wir alle Chancen ergreifen, die am Tisch liegen – daher muss auch die Bundesregierung entsprechende Schritte setzen und den Weg zu einer Zustimmung auf EU-Ebene freiräumen“, appelliert IV-Generalsekretär Christoph Neumayer.

Die Vorteile des Abkommens sind eindeutig: 91 Prozent der Zölle auf EU-Warenausfuhren in die Mercosur-Staaten sollen schrittweise entfallen. Laut Europäischer Kommission könnten EU-Unternehmen dadurch jährlich bis zu vier Milliarden Euro einsparen. Studien zeigen zudem, dass die europäischen Exporte in die Region um bis zu 39 Prozent wachsen könnten. Für Österreich hat der Export enorme Bedeutung – er sichert rund 1,2 Millionen Arbeitsplätze und generiert ein Viertel der gesamten Staatseinnahmen. Gerade in der aktuellen Situation, in der unsere Exporte weltweit rückläufig sind, brauchen wir dieses Abkommen dringend.

Der Deal ist ein gut verhandeltes Abkommen und liegt fertig auf dem Tisch. Angesichts der Erfahrungen der letzten Jahre – von der Pandemie über den russischen Angriffskrieg bis hin zur zunehmend protektionistischen Handelspolitik der USA und den chinesischen Exportbeschränkungen – ist es für Europa wichtiger denn je, seine Lieferketten breiter aufzustellen und strategische Abhängigkeiten zu verringern. „Es ist Zeit für Mercosur, und dass sich der österreichische Adler und der südamerikanische Ara die Flügel reichen“, so Neumayer.

