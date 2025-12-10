Österreichs Weihnachtsfavoriten 2025: Diese Produkte landen kurz vor dem Fest am häufigsten im Warenkorb

Wien (OTS) -

Weihnachten zählt zu den wichtigsten Einkaufssaisonen des Jahres – und zeigt deutlicher als jede andere Zeit, welche Traditionen österreichische Haushalte wirklich pflegen. Der Online-Supermarkt Gurkerl hat seine Verkaufsdaten aus der vergangenen Saison analysiert und gibt Einblicke, welche Produkte und Zutaten in den Tagen vor Weihnachten besonders gefragt sind: von klassischen Festgerichten über süße Favoriten bis hin zu luxuriösen Premiumzutaten.

Was Österreich kurz vor Weihnachten einkauft

Auch unmittelbar vor dem Fest dominieren Grundnahrungsmittel – vor allem Obst und Gemüse – die Einkaufslisten. Die meistgekauften Produkte in den vier Tagen vor Heiligabend 2024 (21.–24.12.) waren:

Banane Gurke Avocado Schlagobers Milch Zitronen Orangen Eier Toast Jungzwiebeln

Am 24. Dezember selbst verschieben sich die Schwerpunkte deutlich hin zu klassischen saisonalen Zutaten: Suppengrün und Mandarinen gehörten im vergangenen Jahr zu den am stärksten nachgefragten Last-Minute-Artikeln. Insgesamt enthielten Gurkerl-Warenkörbe in der Woche vor Weihnachten 2024 durchschnittlich 23 Produkte mit einem Warenwert von rund Ꞓ113 – etwa 13 % mehr als im sonst üblichen Durchschnitt.

Klassiker bei Süßem: Lebkuchen bleibt ungeschlagen

Auch im Süßwarensegment zeigt sich ein traditionelles Bild. Trotz Social-Media-Trends wie Pistazien-Schokolade blieben die etablierten Klassiker klar vorn. Die beliebtesten Süßwaren im Dezember 2024 waren:

Klassischer Lebkuchen Marmeladen-Lebkuchen Ritter Sport Marzipan Reines Marzipan Spekulatius

Was wirklich zu Weihnachten gekocht wird

Die Verkaufsdaten zeigen zudem, welche Gerichte für viele Haushalte zum Fest dazugehören. Besonders die Würstelsuppe bestätigt ihren Status als österreichischer Weihnachtsklassiker: Die Zutaten dafür befanden sich in den Tagen unmittelbar vor Weihnachten 2024 in knapp jedem dritten Warenkorb.

Zutaten für Gänse- und Geflügelgerichte mit Rotkohl und Knödel lagen in rund jedem zehnten Gurkerl-Warenkorb. Raclette- und Fondue-Produkte kamen auf etwa 5 % aller Warenkörbe, während der traditionelle Karpfen mit rund 2 % eine eher kleinere Rolle spielte.

Luxus zu Weihnachten: Premium boomt

Viele Haushalte setzten rund um das Fest bewusst auf exklusive Zutaten. Premiumprodukte wie Prime Cuts, Austern, Trüffel, Kaviar oder Champagner verzeichneten im Dezember 2024 einen Bestellzuwachs von 52 % gegenüber dem Vormonat.

„Für viele ist Weihnachten ein besonderer Moment, an dem man gerne zu hochwertigen Produkten greift. Selbst wenn einzelne Spezialitäten teurer werden, bleibt die Bereitschaft zum Genuss bestehen. Deshalb erweitern wir unser Premiumangebot in der Saison gezielt – etwa um besondere Geflügelstücke oder regionale Trüffel“, erklärt Nina Gerhardt, Chefeinkäuferin bei Gurkerl.

Das teuerste Weihnachtsprodukt 2024:

An der Spitze der hochpreisigen Bestellungen stand 2024 ein Kilogramm Original Kobe Beef Beiried für knapp Ꞓ550 (einmal bestellt). Auf Platz zwei folgte der Dom Perignon Blanc Vintage 2015 Champagner, den Gurkerl für Ꞓ236,99 listet und der dreimal bestellt wurde.