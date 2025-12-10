- 10.12.2025, 10:29:02
AVISO: Donnerstag 11.00 Uhr Pressekonferenz der FPÖ-Wien: "Wien steht kurz vor der Pleite"
Wir laden die Damen und Herren der Medien recht herzlich zur Pressekonferenz der Wiener FPÖ ein.
Teilnehmer:
Landesparteiobmann Stadtrat Dominik Nepp
Stadträtin Ulrike Nittmann
Thema: „Wiener Voranschlag 2026 – die Stadt steht kurz vor der Pleite“
Wann: Donnerstag, 11. Dezember 2025, 11.00 Uhr
Ort: FPÖ-Wien Landtagsklub, Rathaus Eingang Felderstraße, Stiege 4, 2. Stock, Zimmer 452
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!
Rückfragen & Kontakt
Klub der Wiener Freiheitlichen
Telefon: 01/4000-81769
E-Mail: presse@fpoe-wien.at
