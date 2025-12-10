AVISO: Donnerstag 11.00 Uhr Pressekonferenz der FPÖ-Wien: "Wien steht kurz vor der Pleite"

Wien (OTS) -

Wir laden die Damen und Herren der Medien recht herzlich zur Pressekonferenz der Wiener FPÖ ein.

Teilnehmer:

Landesparteiobmann Stadtrat Dominik Nepp

Stadträtin Ulrike Nittmann

Thema: „Wiener Voranschlag 2026 – die Stadt steht kurz vor der Pleite“

Wann: Donnerstag, 11. Dezember 2025, 11.00 Uhr

Ort: FPÖ-Wien Landtagsklub, Rathaus Eingang Felderstraße, Stiege 4, 2. Stock, Zimmer 452

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!