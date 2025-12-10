Takeda Österreich erhält Great Place to Work® Zertifizierung

Wien (OTS) -

Der Österreich-Standort des biopharmazeutischen Unternehmens Takeda wurde vom Great Place to Work Institut ausgezeichnet. Die Zertifizierung bestätigt eindrucksvoll, wie Takeda in Österreich konsequent in exzellente Arbeitsbedingungen, Wertschätzung und die Weiterentwicklung seiner Mitarbeitenden investiert.

Ein Arbeitsplatz mit Sinn und Zukunftsorientierung

Mit rund 4.500 Beschäftigten in Österreich leistet Takeda einen entscheidenden Beitrag für die Versorgung von Patient*innen mit seltenen und komplexen Erkrankungen – in Österreich und in über 100 Ländern weltweit. Von Forschung und Entwicklung bis Produktion, Qualitätskontrolle, Plasmaaufbringung und Vertrieb finden alle Schritte der Wertschöpfungskette an den österreichischen Standorten von Takeda statt. Dieser sinnstiftende Auftrag motiviert die Mitarbeitenden tagtäglich. Ein besonderer Fokus bei Takeda liegt auf der kontinuierlichen Weiterbildung von Mitarbeitenden: von einem breiten Angebot an Trainings über interne Job-Rotationen sowie Talent Development Programmen sind die Möglichkeiten vielfältig. Diese Förderung des lebenslangen Lernens („Lifelong Learning“) stärkt individuelle Kompetenzen von Mitarbeiter*innen und stärkt Takeda als innovatives, zukunftsorientiertes Unternehmen.

Lifelong Learning und generationengerechte Weiterentwicklung

Alexandra Hilgers, Vorstandsmitglied und Head of HR bei Takeda in Österreich, erklärt: „Innovation entsteht nur, wenn Menschen sie aktiv gestalten, deshalb ist Lifelong Learning ein zentraler Bestandteil unserer Unternehmensstrategie. Besonders stolz sind wir auf unseren generationenübergreifenden Ansatz: Talente unterschiedlicher Generationen bringen frische digitale Perspektiven ein und geben ihr umfassendes Wissen weiter.“

Ein Beleg für dieses Engagement ist die Auszeichnung des größten Takeda-Standortes in Wien-Donaustadt mit dem NESTOR-Gold-Gütesiegel. Sie unterstreicht die besondere Verantwortung, die Takeda für eine Arbeitswelt übernimmt, welche die Bedürfnisse aller Generationen und Lebensphasen berücksichtigt – von Nachwuchskräften bis hin zu langjährig erfahrenen Expert*innen.

Warum Great Place to Work – und was das bedeutet

Die regelmäßige Teilnahme an externen Zertifizierungsprogrammen unterstreicht Takedas Anspruch zu höchsten Arbeitsplatzstandards, stärkt das Vertrauen in die Arbeitgebermarke und zeigt, dass sich das Unternehmen aktiv für ein Umfeld engagiert, in dem Mitarbeitende ihr volles Potenzial entfalten können. Neben Österreich haben auch Takeda-Standorte in 25 weiteren Ländern und Regionen weltweit die Great Place to Work Zertifizierung erhalten.

Die Auszeichnung durch das Great Place to Work Institut würdigt eine herausragende Unternehmenskultur. Die Zertifizierung basiert auf dem Great Place To Work® Modell, welches 30 Jahre Forschung zu Firmenkultur umfasst, sowie einer Befragung von Mitarbeitenden. Die Umfrage umfasst die Dimensionen Glaubwürdigkeit, Respekt, Fairness, Stolz und Teamgeist. Sie liefert authentisches und direktes Feedback von Mitarbeiter*innen, welches in konkrete Handlungsfelder und Maßnahmen zur kontinuierlichen Verbesserung resultiert.

Gemeinsam in eine gesunde Zukunft

Bei Takeda stehen Kollegialität, Wertschätzung, Diversität und ein positives Arbeitsumfeld im Fokus. Gemeinsam mit den bewährten Maßnahmen in den Bereichen Gesundheit, Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Chancengleichheit und zukunftsorientierte Arbeitsplatzgestaltung ergibt sich ein ganzheitliches Konzept für eine herausragende Mitarbeiter*innen-Erfahrung. Mit der Zertifizierung bestätigt Takeda auch im Jahr 2025 seine Rolle als einer der führenden Arbeitgeber der Pharmaindustrie in Österreich. Takeda setzt weiterhin auf Innovation, sowohl in der Entwicklung lebensverbessernder Therapien als auch bei der Gestaltung moderner Arbeitswelten. Mit der Great Place to Work Auszeichnung startet das Unternehmen gestärkt in das kommende Jahr, bereit, Talente zu fördern und gemeinsam mit allen Mitarbeitenden das Ziel eines zukunftsorientierten Arbeitsumfeldes zu verfolgen.

Über Takeda

Takeda ist ein weltweit führendes, werteorientiertes, forschendes, biopharmazeutisches Unternehmen mit Hauptsitz in Japan. Takeda hat sich zum Ziel gesetzt, lebensverbessernde und -erhaltende Arzneimittel für die Behandlung von seltenen und komplexen Erkrankungen zu entwickeln und zu produzieren. In Österreich findet bei Takeda jeder Prozessschritt für innovative Arzneimittel statt. Rund 4.500 Mitarbeiter*innen tragen dazu bei, dass Medikamente aus Österreich in über 100 Länder weltweit gelangen und Patientinnen in Österreich Zugang zu den innovativen Arzneimitteln von Takeda erhalten. Takeda wurde auch für seine herausragende Employee Experience und sein Engagement für Inklusion ausgezeichnet und ist Vorreiter im Bereich der nachhaltigen und verantwortungsvollen Arzneimittelproduktion. https://www.takeda.at