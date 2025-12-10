Voglauer/Grüne zu „Veggie-Burger-Verbot“: Undurchdachte Pflanzerei der Bürger:innen

Wien (OTS) -

„Das von Konservativen und Rechten - auch der ÖVP und der FPÖ - auf EU-Ebene geplante Verbot von bestimmten Bezeichnungen für pflanzliche Fleisch-Alternativen ist nichts als eine undurchdachte Pflanzerei der Bürger:innen, der Produzent:innen und des Handels gleichermaßen“, sagt Olga Voglauer, Landwirtschafts- und Tierschutzsprecherin der Grünen.



„Wenn pflanzliche Produkte nicht mehr mit allgemein verständlichen Wörtern bezeichnet werden dürfen, kommt ein enormer Aufwand auf die Unternehmen zu und für die Konsument:innen bleibt nur zusätzliche Verwirrung übrig. Auch ein Sellerie-Schnitzel ist ein Schnitzel, auch ein Tomatenfilet ist ein Filet, und auch die Erbswurstsuppe muss eine Erbswurstsuppe bleiben dürfen. Im Handel sind vegane Alternativen schon jetzt klar und deutlich in den Produktnamen gekennzeichnet“, erklärt Voglauer.



Für Voglauer zeigt diese Initiative, dass es hier weder um Konsument:innenschutz, noch um die Interessen der Wirtschaft geht: „Diese billige Symbolpolitik, die die ÖVP hier gemeinsam mit den Rechten betreibt, verursacht nichts als Aufwand von dem niemand etwas hat. Ganz im Gegenteil: Hier wird ein Markt drangsaliert, der gerade auch für heimische Bäuerinnen und Bauern, die Soja, Erbsen oder andere proteinreiche Pflanzen anbauen, eine enorme Zukunftsperspektive brächte. Und es gäbe genug andere Themen, derer sich diese sogenannten Bauernvertreter:innen in der Landwirtschaftspolitik annehmen könnten – zum Beispiel der fairen Verteilung von Agrarförderungen in Richtung der kleinstrukturierten bäuerlichen Betriebe und der Umweltleistungen die sie erbringen, oder die Entwicklung einer positiven, sich den bestehenden Herausforderungen stellenden Zukunftsvision für die Landwirtschaft.“