Silvester 2025 in der Wien Holding

Eine elegante Gala, musikalische Highlights oder ein außergewöhnlicher Jahreswechsel an der Donau – auch heuer bieten die Unternehmen der Wien Holding wieder vielfältige Möglichkeiten, den 31. Dezember ganz ohne Raclette, Fondue oder Brettspiele stilvoll zu feiern.

Mit dem Twin City Liner zum Silvesterpfad in Bratislava

Bei seiner Silvesterfahrt bringt der Schnellkatamaran Gäste, die das neue Jahr in Bratislava einläuten wollen, am 31. Dezember 2025 direkt vom Wiener Schwedenplatz in die stimmungsvolle Altstadt von Bratislava. Bereits an Bord warten ausgewählte Köstlichkeiten. Die Altstadt der slowakischen Donaumetropole verwandelt sich am Silvesterabend in eine lebendige und stimmungsvolle Partymeile für alle Generationen – mit Live-Musik, Festveranstaltungen und kulinarischen Genüssen. Doch schon die Anreise ist etwas ganz Besonderes: Der Twin City Liner serviert seinen Gästen an diesem Abend feine Häppchen wie Lachsröllchen, Roastbeef mit Sauce Hollandaise, Käse mit Feigensenf sowie ein Glas Sekt zum Anstoßen.

Preis: Ab 99 Euro. Tickets sind limitiert. Buchungen online unter www.twincityliner.com oder telefonisch unter +43 1 904 88 80.

DDSG Blue Danube: Silvester-Galas auf der Donau

Auch 2025 laden die Schiffe MS Admiral Tegetthoff, MS Austria, MS Kaiserin Elisabeth und MS Dürnstein zu stimmungsvollen Silvesterrundfahrten. Mit Livebands, Gala-Buffet, Mitternachtsimbiss, Neujahrsbäckerei, Aperitif sowie der Übertragung der Pummerin und des Donauwalzers erwartet die Gäste ein festlicher Abend auf der „großen“ Donau – inklusive Feuerwerkspanorama vom Freideck.

Buchung: persönlich in allen Verkaufsstellen der DDSG Blue Danube, online unter www.ddsg-blue-danube.at, per E-Mail unter info@ddsg-blue-danube.at oder telefonisch unter +43 1 588 80.

Jahreswechsel über den Dächern Wiens: Donauturm

Auf 170 Metern Höhe bietet das Turm Restaurant ein exklusives Galamenü inklusive Weinbegleitung. Im Turm Café genießen Gäste ein festliches Buffet, während die Innenterrasse auf 155 Metern einen atemberaubenden Blick auf das Wiener Feuerwerk bietet. Drei unterschiedliche Varianten – vom Gourmetabend bis zum Ausblicksfokus – sorgen für unvergessliche Stunden hoch über der Stadt.

Begrenzte Verfügbarkeiten. Reservierungen unter https://shop.donauturm.at/Silvester25/

Musicalpower zu Silvester: Vereinigte Bühnen Wien

Im Raimund Theater wird am 31. Dezember Cameron Mackintoshs Neuproduktion von Andrew Lloyd Webbers Welterfolg DAS PHANTOM DER OPER zweimal gespielt – mit großer Besetzung, spektakulären Effekten und allen bekannten Songs. Im Ronacher lädt die neueste VBW-Eigenproduktion MARIA THERESIA – DAS MUSICAL ebenfalls zweimal zu einem energiegeladenen Jahresausklang voller Dramatik, moderner Sounds und monumentaler Inszenierung.

Tickets sind in an den Tageskassen der Theater der Vereinigten Bühnen Wien (Ronacher, Raimund Theater und Theater an der Wien) sowie online und bei Wien Ticket im Callcenter (01/588 85, Montag bis Samstag, ausgenommen Feiertage, von 8:00 – 20:00 Uhr), im Wien Ticket-Pavillon bei der Staatsoper (Herbert von Karajan Platz, 1010 Wien, Montag bis Samstag, ausgenommen Feiertage, von 10:00 – 19:00 Uhr), auf www.wien-ticket.at und in allen weiteren Wien Ticket-Vorverkaufsstellen erhältlich.

By(e) Strauss – Finale des Strauss-Festjahres im MusikTheater an der Wien

Zum Abschluss des Johann-Strauss-Festjahres 2025 präsentiert Johann Strauss 2025 Wien einen humorvollen, festlichen Kehraus voller Überraschungsgäste. Das MusikTheater an der Wien blickt noch einmal auf ein prachtvolles Jahr zurück, das dem beliebtesten Komponisten Wiens gewidmet war – ein Abend erfüllt von Esprit, Musik und liebevoller Hommage.

Tickets sind in an den Tageskassen der Theater der Vereinigten Bühnen Wien (Ronacher, Raimund Theater und Theater an der Wien) sowie online und bei Wien Ticket im Callcenter (01/588 85, Montag bis Samstag, ausgenommen Feiertage, von 8:00 – 20:00 Uhr), im Wien Ticket-Pavillon bei der Staatsoper (Herbert von Karajan Platz, 1010 Wien, Montag bis Samstag, ausgenommen Feiertage, von 10:00 – 19:00 Uhr), auf www.wien-ticket.at und in allen weiteren Wien Ticket-Vorverkaufsstellen erhältlich.

