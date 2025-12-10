Sportehrenzeichenverleihung des Landes NÖ: Ehrenamtliche und Aktive für Verdienste ausgezeichnet

St. Pölten (OTS) -

SPORTLAND Niederösterreich holt bei der alljährlichen Verleihung der NÖ Sportehrenzeichen die heimlichen Helden des heimischen Sports vor den Vorhang. Die Auszeichnung dient der Würdigung von herausragenden sportlichen Leistungen aktiver Sportler mit überörtlichem Interesse sowie der Anerkennung langjähriger und verdienstvoller ehrenamtlicher Tätigkeit im Bereich des Sports. Zudem werden Personen geehrt, die sich besonders für die Förderung des überörtlichen Sports engagieren. „Unsere Ehrenamtlichen, Vereinsfunktionäre sowie Sportler haben eine große Bedeutung für unser Bundesland, denn sie bilden die Basis des SPORTLAND Niederösterreich – sie haben es aufgebaut, halten es in Bewegung, sorgen für herausragende Erfolge und repräsentieren es weit über die Landesgrenzen hinaus. Mit ihrem unermüdlichen und leidenschaftlichen Einsatz sowie ihrer jahrzehntelangen Arbeit sind unsere Funktionäre und Sportler somit unverzichtbare Eckpfeiler der heimischen Sportlandschaft und dafür wollen wir mit dem Sportehrenzeichen des Landes Niederösterreichs Danke sagen. Alle Geehrten haben es sich mehr als verdient für ihre beeindruckenden Leistungen vor den Vorhang und auf eine große Bühne geholt zu werden“, so Sportlandesrat LH-Stellvertreter Udo Landbauer bei der Ehrung in der Burg Perchtoldsdorf.

Die Vorschläge für die Verleihung des NÖ Sportehrenzeichens können von Sportorganisationen in Niederösterreich eingereicht werden, wobei die Bestätigung durch den zuständigen Dach- und Fachverband erforderlich ist. Bei der diesjährigen Ehrung wurden insgesamt 121 verdienstvolle Personen ausgezeichnet und mit einer Anstecknadel, einer Urkunde sowie dem Ehrenzeichen gekürt.

Den größten Teil der Geehrten machten traditionell die Ehrenamtlichen aus. Für ihre wertvolle Arbeit in Niederösterreichs Vereinen wurden insgesamt 106 Funktionäre aus unterschiedlichsten Sportarten ausgezeichnet – davon 19 in Bronze, 46 in Silber und 41 in Gold: Vom Turnsport, für den Waltraud Böckl seit 1966 beim ATUS Ulmerfeld-Hausmening und Olga Goger seit über 50 Jahren beim ASKÖ Traiskirchen-Möllersdorf ehrenamtlich tätig sind, über die Kampfkunst Jiu-Jitsu, für die Robert Böheim als ehrenamtlicher Trainer beim JJV Ebergassing seit 1983 lebt, bis hin zum Fußball, für den sich Gerhard Pitzl beim SVg Purgstall und Reinhard Schill beim USC Kirchberg/Altenwörth seit über vier Jahrzehnten ehrenamtlich engagieren.

Unter den Geehrten waren auch zahlreiche aktive Sportler, die für ihre herausragenden Leistungen im aktuellen Sportjahr ausgezeichnet wurden. Zu den 15 Athleten am gestrigen Abend zählten etwa Jasmin Stangl-Brachnik, die für ihren 3. Platz bei der Kanu Freestyle Weltmeisterschaft 2025 ausgezeichnet wurde, sowie der Olympia 2024-Teilnehmer und Europameister über 4 x 100m Lagen Valentin Bayer.

