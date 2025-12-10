  • 10.12.2025, 10:07:32
Wegweisender Schritt: Kostenfreie Kassenplätze für klinisch-psychologische Behandlung / Psychologische Therapie

BÖP setzt wesentliche Weichen für innovative psychische Gesundheitsversorgung

Wien (OTS) - 

Ab Frühjahr 2026 wird es erstmals in der Geschichte vollfinanzierte Klassenplätze für klinisch-psychologische Behandlung / Psychologische Therapie geben. Ein Meilenstein für die Psychologie in Österreich und ein wichtiger, längst überfälliger Schritt für eine bessere psychosoziale Versorgung der Menschen in Österreich.

Möglich wurde dieser Schritt, da der Berufsverband Österreichischer Psychologinnen und Psychologen (BÖP) mit der ÖGK, der SVS und der BVAEB einen österreichweiten Vertrag abgeschlossen hat.

Der Zugang zur klinisch-psychologischen Krankenbehandlung / Psychologischen Therapie wird ab Frühjahr 2026 über eine zentrale BÖP-Servicestelle erfolgen. Bei dieser können sich Versicherte künftig anmelden und werden im Anschluss an qualifizierte Klinische Psycholog:innen in Wohnortnähe vermittelt.

Weitere Informationen zum Ablauf finden Sie hier: www.boep.or.at/psychologische-behandlung/kassenplaetze-fuer-klinisch-psychologischen-behandlung

Wie Klinische Psycholog:innen arbeiten, erfahren Sie hier: www.boep.or.at/psychologische-behandlung/klinische-psycholog-innen-expert-innen-fuer-mentale-gesundheit

„Nach der Aufnahme klinisch-psychologischer Behandlung / Psychologischer Therapie als Kassenleistung im Vorjahr sehen wir diesen neuen Schritt als einen monumentalen für alle Menschen in Österreich. Kostenfreie Kassenplätze für klinisch-psychologische Behandlung / Psychologische Therapie gewähren eine niederschwellige und qualitätsgesicherte psychosoziale Versorgung für ganz Österreich, keine finanzielle Belastung für Betroffene und die Gleichstellung von psychischer und physischer Gesundheit“, erklärt BÖP-Präsidentin a.o. Univ.-Prof.in Dr.in Beate Wimmer-Puchinger. Auch der Kostenzuschuss für klinisch-psychologische Behandlung / Psychologische Therapie wird neben den kostenfreien Kassenplätzen weiterhin bestehen.

