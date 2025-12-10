SPÖ-Manninger: „Frauenrechte sind Menschenrechte“

Wien (OTS) -

Anlässlich des heutigen Internationalen Tags der Menschenrechte, der auch den Abschluss der „16 Tage gegen Gewalt an Frauen“ markiert, betont SPÖ-Bundesfrauengeschäftsführerin Ruth Manninger die Dringlichkeit des Nationalen Aktionsplans gegen Gewalt an Frauen. „Die jüngsten Femizide und Gewalttaten gegen Frauen machen deutlich, wie dringend notwendig es ist, Gewalt gegen Frauen als strukturelles Problem zu erkennen. Nicht eine einzelne Maßnahme wird diesen Menschenrechtsverletzungen ein Ende setzen. Es braucht daher strukturelle Maßnahmen wie sie im Nationalen Aktionsplan gegen Gewalt an Frauen enthalten sind“, so Manninger. ****

Die gesamte Bundesregierung, allen voran Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner, hat mit dem Nationalen Aktionsplan gegen Gewalt an Frauen ein deutliches Zeichen gesetzt und Gewaltschutz an die oberste Stelle gestellt. „Es ist wichtig, die Lücken im Gewaltschutz zu schließen. Sie reichen von der Bildung über die Arbeitswelt bis hin zur digitalen Gewalt. Dass auch Frauen mit mehrfachen Vulnerabilitäten erstmals mit einbezogen werden, ist ein wichtiger Schritt“, so die SPÖ-Bundesfrauengeschäftsführerin.

Ebenso wichtig ist die Modernisierung und Verschärfung des Sexualstrafrechts. „Ein besserer Schutz für die Betroffenen und schärfere Konsequenzen für die Täter ist das Ziel“, so Manninger und abschließend: „Der heutige Tag der Menschenrechte ist ein Mahnmal, dass Frauenrechte universelle Menschenrechte sind.“ (Schluss) bj