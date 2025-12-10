Kleine Zeitung launcht Magazin „Auf Augenhöhe“

Graz (OTS) -

„Medien sind in vielerlei Hinsicht das Fenster, durch das unsere Gesellschaft sich selbst sieht. Und je vielfältiger dieses Fenster ist – in Stimmen, Perspektiven, Geschichten – desto inklusiver wird unser Blick“, stellt STYRIA-CEO Markus Mair bei der Präsentation des neuen Kleine-Zeitung-Magazins „Auf Augenhöhe“ fest. „Inklusion ist also nicht nur ein Thema, das Medien abbilden sollten, sie ist auch ein Prüfstein für ihre Qualität: Wer nur einseitig berichtet oder zugänglich macht, verliert an Relevanz. Gleichzeitig gilt: Medien brauchen Inklusion, um lebendig zu bleiben. Unterschiedliche Erfahrungen, Hintergründe und Sichtweisen bereichern unsere Arbeit, öffnen Horizonte und schaffen Inhalte, die wirklich alle erreichen. Kurz gesagt: Medien ohne Inklusion sind blind – und Inklusion ohne Medien bleibt unsichtbar.“

Auch Lena Scholz, Redaktionsmanagerin der Kleinen Zeitung und Ideengeberin des Magazins, zeigt sich im Gespräch mit Moderatorin Barbara Haas überzeugt: „Auf Augenhöhe ist nicht nur der Titel des Magazins, auf Augenhöhe gestaltete sich auch die Zusammenarbeit des ganzen Teams – von der Themensetzung bis zu eigens recherchierten Geschichten und Interviews. Ein sehr, sehr tolles Projekt.“ Das Projektteam unter der Leitung von STYRIA-Unternehmenssprecherin Margot Hohl bestand teils aus Kleine-Zeitung-Redakteur:innen, teils aus Mitarbeiter:innen von LebensGroß. So steht das Thema Inklusion nicht nur thematisch im Zentrum – „Auf Augenhöhe“ erscheint zudem in Einfacher Sprache und barrierearmem Layout.

Susanne Maurer-Aldrian, Geschäftsführerin von LebensGroß: „Bei der Arbeit an diesem gemeinsamen Projekt sind auf eine schöne Weise alle gewachsen, alle haben ihren Horizont erweitert – und ich danke allen für diese Möglichkeit, so wichtige Themen für so viele zugänglich zu machen. Und es gibt noch sehr, sehr viele weitere Themen, die gesellschaftspolitisch relevant sind.“

Christian Fast, ist Co-Forscher im Forschungszentrum Menschenrechte bei LebensGroß. Sein Portrait im Magazin steht exemplarisch für gelungene Inklusion. Bei der Präsentation zog auch er nochmals Bilanz über seine Bildungslaufbahn: „Oft muss man die Dinge einfach einmal probieren, dann sieht man weiter.“

Armin Gruber ist Teil des Sprachteams von LebensGroß und beschäftigt sich seit einigen Monaten intensiv mit Einfacher Sprache: „Es geht darum, Texte und Sprache für wirklich alle verständlich zu machen. Das ist immer unser Ziel – und mit diesem Magazin haben wir ein gutes Beispiel dafür geschaffen.“

Das neue Magazin „Auf Augenhöhe“ umfasst 44 Seiten und liegt heute der Kleinen Zeitung (Ausgabe Steiermark) bei, erscheint als E-Paper und wird auch auf kleinezeitung.at veröffentlicht.