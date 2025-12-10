Kunstmeile Krems: Programmhöhepunkte 2026

Krems (OTS) -

Die Kunstmeile Krems erstreckt sich mit einer Vielzahl an Museen und Galerien auf 1,6 Kilometern durch die bezaubernde Doppelstadt Krems-Stein. Kultureller Hotspot ist der Museumsplatz mit den drei großen Ausstellungshäusern Landesgalerie Niederösterreich, Kunsthalle Krems und Karikaturmuseum Krems. Am Dominikanerplatz in der Altstadt von Krems befinden sich das museumkrems und die Dominikanerkirche, die saisonal mit Kunst bespielt wird. Der Minoritenplatz in Stein markiert mit dem Forum Frohner das westliche Ende der Kunstmeile Krems.

Künstlerinnen im Fokus



2026 bietet die Kunstmeile Krems 21 neue Ausstellungen in ihren fünf zentralen Museen, darunter Jubiläumsschauen und österreichische Premieren. Ein Schwerpunkt liegt auf weiblichen künstlerischen Positionen. Zwei Drittel der insgesamt 15 Einzelausstellungen sind Künstlerinnen gewidmet – ein starkes Statement für Sichtbarkeit und Vielfalt.

Die Landesgalerie Niederösterreich präsentiert vier Schauen, die weibliche Positionen über Generationen, Medien und kulturelle Räume hinweg beleuchten. Zum 85. Geburtstag der international renommierten Inge Dick würdigt eine umfassende Werkschau ihr poetisches, medienübergreifendes Schaffen. Mit der Ausstellung „Wiener Moderne. Weiblich. Widerständig“ werden Fanny Harlfinger-Zakucka und die progressiven Künstlerinnen der Vereinigung Wiener Frauenkunst kunsthistorisch wiederentdeckt. Die Gründung dieser weiblichen Secession jährt sich 2026 zum 100. Mal. Die erste österreichische Retrospektive zu Greta Schödl eröffnet neue Einblicke in die visuelle Poesie der in Hollabrunn geborenen Künstlerin. Die iranisch-deutsche Künstlerin Parastou Forouhar setzt mit ihrer Rauminstallation „Written Room“ im lichtdurchfluteten Erdgeschoss der Landesgalerie ein kraftvolles Zeichen für die Auseinandersetzung mit Sprache, Identität und Erinnerung.

Ebenso aus dem Iran stammt Soli Kiani. Sie präsentiert in der Dominikanerkirche Krems eine Installation, die textile Materialien als Ausdruck von Herkunft und Widerstand inszeniert. Die Kunsthalle Krems zeigt das raumgreifende OEuvre der britischen Bildhauerin Phyllida Barlow – die erste museale Retrospektive in Österreich. In Kooperation mit donaufestival kommt die Choreografin Ligia Lewis nach Krems. In ihrer Videoarbeit „deader than dead“ thematisiert sie Vergänglichkeit und Körperpolitik im Kontext gesellschaftlicher Umbrüche. Mit „Fem*flixt!“ bringen Astrid Langer und Judith Lava eine frische feministische Perspektive ins Karikaturmuseum Krems.

Die galeriekrems im museumkrems präsentiert im ersten Halbjahr Christina Gschwantner mit großformatigen Malereien. Judith P. Fischer untersucht das Wechselspiel von Linie und Objekt. Anne Glassner schlägt im Herbst mit einer Arbeit über die Geschichte der Tabakarbeiterinnen von Krems-Stein den Bogen von persönlicher Erinnerung zu kollektiven Erfahrungsräumen.

25 Jahre Karikaturmuseum Krems



2026 feiert das Karikaturmuseum Krems sein 25-jähriges Bestehen. Als einziges Museum für satirische Kunst in Österreich ist es seit einem Vierteljahrhundert ein Publikumsmagnet am Tor zur Wachau. Mit politischen Cartoons, humoristischen Zeichnungen, Comics und historischer Karikatur prägt es die heimische Museumslandschaft. Das Jubiläumsjahr startet im Februar mit einer umfassenden Personale zu Oliver Schopf, langjähriger Karikaturist der Tageszeitung Der Standard. Neben seinen pointierten Kommentaren zu Politik und Gesellschaft zeigt die Schau Gerichtszeichnungen und beleuchtet in Kooperation mit der Stiftung Forum Verfassung zentrale Aufgaben des Verfassungsgerichtshofs.

Im Sommer folgt die große Jubiläumsausstellung zu Gerhard Haderer. Zum 75. Geburtstag des Ausnahmekünstlers präsentiert das Museum erstmals den Großteil seiner Ölgemälde, ergänzt um neue Cartoons und Werke aus dem kontroversen Band „Das Leben des Jesus“.

Als Familienspezial begeistert das NEINhorn von Marc-Uwe Kling und Astrid Henn Klein und Groß. Dauerbrenner bleibt das Deix-Archiv mit rund 60 Originalen des Enfant terrible der Karikaturszene.

100 Jahre Robert Rauschenberg



Neben den Geburtstagen von Inge Dick, Gerhard Haderer und dem Karikaturmuseum wird in der Kunsthalle Krems mit Robert Rauschenberg einer der einflussreichsten US-amerikanischen Künstler des 20. Jahrhunderts gefeiert. Die erste monografische Werkschau in Österreich bildet den Abschluss eines internationalen Ausstellungsreigens, der sich anlässlich des 100. Geburtstags des Wegbereiters der Pop Art und Konzeptkunst seit 2025 von Texas über Tokio bis Madrid zieht.

Experimentieren mit Material



Robert Rauschenberg wurde mit seinen „Combines“, in denen er Alltagsobjekte und Printmedien mit Malerei verband, berühmt. Wie Künstler:innen mit verschiedensten Werkstoffen experimentieren, umreißt ein weiterer Schwerpunkt im Jahresprogramm 2026 auf der Kunstmeile Krems. Das Forum Frohner macht mit der Frühlingsausstellung „Touch! Kunst berührt“ die Vielfalt haptischer Kunst erlebbar – die Objekte dürfen weitgehend von den Besucher:innen angefasst werden. Die zweite Gruppenausstellung „Don’t touch! Kunst berührt“ setzt sich mit dem Materialbild und dem hyperrealistischen Gemälde auseinander. Mit Friedrich Sochurek präsentiert die galeriekrems einen weiteren Künstler, der mit unterschiedlichsten Materialien arbeitet.

Erich Grabner Preis



Die Stadt Krems vergibt 2026 zum zweiten Mal den Erich Grabner Preis für künstlerische Grafik. Damit verbunden ist die Ausstellung „paper unlimited_02“ im museumkrems. Mit der Auszeichnung wird das Andenken des 2022 verstorbenen Altbürgermeisters und Kunstförderers Erich Grabner geehrt. Künstler:innen können ihre Werke von 19.01. bis 09.03.2026 online einreichen.

Gastronomie und Anreise



Die Gastwirtschaft Poldi Fitzka im Erdgeschoss der Landesgalerie Niederösterreich heißt die Besucher:innen der Kunstmeile Krems für einen kulinarischen Ausklang des Museumsbesuchs herzlich willkommen. Die Ausstellungshäuser der Kunstmeile Krems sind klimafreundlich mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar (Details unter kunstmeile.at/service). In der Stadt stehen öffentliche Fahrräder (nextbike.at) zur Verfügung. Den kostengünstigen Besuch aller Museen ermöglicht das Super.Kombiticket (Ꞓ 18).

Gesamtüberblick Ausstellungen 2026 auf der Kunstmeile Krems

Pressebilder zum Jahresprogramm 2026 der Kunstmeile Krems

Pressematerial Ausstellungen 2026 auf der Kunstmeile Krems