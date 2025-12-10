Grüne Wien/Pühringer, Ellensohn: „Dringender Aufklärungsbedarf wegen weiterem Millionengrab im FSW“

Wien (OTS) -

Wie die Wochenzeitung Falter berichtet, sind im Fonds Soziales Wien (FSW) in den vergangenen Jahren zweistellige Millionenbeträge in die Entwicklung der IT-Architektur VITA geflossen, ohne dass die angestrebten Ziele auch nur annähernd erreicht wurden: „Während der FSW bei Pflege, Betreuung, Behindertenhilfe und Wohnungslosenhilfe kürzt, wird im FSW offenbar ein neues Millionengrab geschaufelt. Diese Vorgänge sind dringend aufklärungsbedürftig, schließlich wird hier mit Steuergeld hantiert“ kritisiert die Parteivorsitzende der Grünen Wien, Judith Pühringer.

Die Grünen schalten nun erneut den Stadtrechnungshof ein. Zuletzt hatte man aufgedeckt, dass der FSW durch die Absage des Projekts Wohngeld 7 Millionen Euro in den Wind geblasen hat. „Der FSW hat mehr als 10 Millionen Euro in die Entwicklung des IT-Systems VITA gesteckt - mit dem Ergebnis „unbrauchbar“. Gearbeitet wird mit alter Technik, die sicherheitstechnisch schwer bedenklich ist. Diese schwerwiegenden Hinweise wird der Stadtrechnungshof prüfen“, so Kontrollsprecher David Ellensohn.

Bei den Grünen weist man darauf hin, dass der FSW hochsensible Daten der Wiener:innen verarbeitet: „Eine sichere und moderne IT-Architektur wäre wichtig, um die Daten der Kund:innen des FSW vor Cyberangriffen zu schützen. Eine sichere und moderne IT-Architektur scheint aber trotz Millionenausgaben nicht hergestellt worden zu sein. Es herrscht dringender Handlungsbedarf,“ so Pühringer und Ellensohn abschließend.