Geminiden 2025 – auf diesen Berghütten genießt man beste Sicht
Drei lichtarme Naturfreunde-Hütten für die Beobachtung der Sternschnuppen
Die Geminiden zählen zu den eindrucksvollsten Sternschnuppenschauern des Jahres. Am 14. Dezember erreichen sie ihren Höhepunkt und sorgen für bis zu 120 Meteore pro Stunde. Sie bieten ein außergewöhnlich helles, langsam ziehendes Schauspiel am Nachthimmel.
Wer die Sternschnuppen besonders klar sehen will, sollte Orte mit wenig Lichtverschmutzung aufsuchen. Diese drei Naturfreunde-Hütten bieten dazu ideale Bedingungen:
Schobersteinhaus (Oberösterreich, 1.285m): Terrasse mit Weitblick
Das Schobersteinhaus liegt mitten im Nationalpark Kalkalpen auf einem Hochplateau. Von dort genießt man ein grandioses Panorama ins Alpenvorland. Die geringe Lichtverschmutzung macht es zu einem besonders beliebten Hotspot für Nachthimmel-Fans. Die große Terrasse eignet sich perfekt, um eingepackt in eine warme Decke die Geminiden in Ruhe zu beobachten. Danach geht’s zum Aufwärmen ins gemütliche Stüberl.
Aktuell geöffnet: Di-So | Von Molln/Trattenbach 1,5h zu Fuß
Winterleitenhütte (Steiermark, 1.800m): Direkt an See & Rodelbahn
Die Winterleitenhütte befindet sich inmitten der Seetaler Alpen, weit entfernt von größeren Siedlungen. Die klare Bergluft und ein weiter Horizont ermöglichen eine außergewöhnlich gute Sicht auf Sternschnuppen. Die Lage direkt am kleinen Winterleitensee verleiht dem Ort zudem ein besonderes Ambiente. Mit etwas Glück spiegeln sich einzelne Sternschnuppen sogar im Wasser. Bei Schnee lockt auch eine 2,5km lange Naturrodelbahn direkt am Haus.
Aktuell geöffnet: Mi-Mo | Mit dem Auto erreichbar
Traisnerhütte (Niederösterreich, 1.313m): Für Familien und Umweltbewusste
Die Traisnerhütte liegt in den Gutensteiner Alpen und überzeugt mit einem atemberaubenden Blick von der Aussichtsterrasse. Das dichte Netz an Wanderwegen und der nahegelegene Sessellift, machen sie besonders familienfreundlich. Ein weiterer Vorteil ist die gute öffentliche Anbindung, was eine umweltfreundliche Anreise ermöglicht.
Aktuell geöffnet: Do-So | Von Lilienfeld 2,5h zu Fuß
