Österreichische Post bricht Tagesrekord erneut: Rund 1,65 Millionen Pakete!

Wien (OTS) - 

Zum ersten Mal in ihrer Unternehmensgeschichte bricht die Österreichische Post ihren erst kürzlich aufgestellten Tagesrekord an transportierten Paketen. Ein starkes verlängertes Wochenende für den Online-Handel sorgt dafür, dass die Post mit rund 1,65 Millionen Paketen ihren erst letzte Woche aufgestellten Tagesrekord erneut übertrifft.

Peter Umundum, Generaldirektor-Stellvertreter, Vorstand für Paket & Logistik, Österreichische Post AG:Das gab es noch nie: Nach mehreren starken Tagen in Folge haben wir mit rund 1,65 Millionen Paketen unseren eigenen Tagesrekord innerhalb nur einer Woche gebrochen. Diese Paketmengen sprechen für das große Vertrauen unserer Versandkund*innen und die hohe Leistungsfähigkeit, die wir unseren engagierten Mitarbeiter*innen verdanken. Weihnachten kann kommen – die Post sorgt dafür!

Die Post erwartet bis Heiligabend weiterhin hohe Sendungsmengen. Um sicherzustellen, dass alle Briefe und Pakete rechtzeitig ankommen, empfiehlt die Post, einen Puffer einzuplanen und rechtzeitig zu bestellen bzw. zu versenden. Die wichtigsten Fristen für den Versand innerhalb Österreichs sind:

  • Brief: Donnerstag, 18.12.2025

  • Premium-Brief: Montag, 22.12.2025

  • Paket: Freitag, 19.12.2025

  • Post Express Österreich: Montag, 22.12.2025

