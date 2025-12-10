Spendeninitiative des österreichischen Mode- und Sporthandels für die Wiener Gruft wird 2025 fortgesetzt

Wien (OTS) -

Auch im Jahr 2025 setzt das Bundesgremium des Handels mit Mode- und Freizeitartikeln in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) sein Engagement für die Obdachlosenhilfe „Gruft“ fort. Sachspenden aus Mitgliedsbetrieben im Gesamtwert von über 60.000 Euro wurden gestern offiziell an die Caritas überreicht.

An der Aktion beteiligt waren unter anderem Ara Shoes (Feldkirchen/Kärnten), Hartjes (Pramet/Oberösterreich), Intersport Austria (Wels), Intersport Pötscher (Freistadt), Lackner Schuhe (Kitzbühel), die Legero Schuhfabrik (Feldkirchen/Steiermark), das Schuhgeschäft Mödling, Soccer Shop (Linz), Sport Bründl (Kaprun) und Travelite. Sie alle spendeten Produkte aus ihrem Sortiment an die Caritas Wien.

Im Namen der gesamten Branche übergaben Bundesgremialobmann Günther Rossmanith, die Vorsitzenden des Berufszweigs Schuhhandel Friedrich Ammaschell und des Lederwarenhandels Gerhard Irrendorfer sowie Harald Sippl, Geschäftsführer des Bundesgremiums, die gespendeten Waren. Darunter befanden sich vor allem warme Winterstiefel für Damen und Herren, Hausschuhe, Rucksäcke,

Skijacken und -hosen, Isomatten, Funktionsshirts sowie Hauben und Handschuhe – alles Artikel, die im Winter besonders dringend benötigt werden.

„Die Gruft ist seit mehr als drei Jahrzehnten einer der wichtigsten Zufluchtsorte für obdachlose Menschen in Wien. Hier erhalten sie 365 Tage im Jahr Mahlzeiten, Kleidung, Duschmöglichkeiten und einen warmen Schlafplatz. Gerade jetzt, wenn die Temperaturen fallen, beginnt die schwierigste Zeit für obdachlose Menschen. Um ihnen in der Gruft und an vielen weiteren Orten helfen zu können, sind wir als Caritas auf Unterstützung angewiesen. Ein herzliches Dankeschön an das Bundesgremium und an alle teilnehmenden Unternehmen, die uns mit dringend benötigten Sachspenden helfen. Jede Spende schenkt Wärme“, betont Gruft-Leiterin Elisabeth Pichler.

Bundesgremialobmann Günther Rossmanith ergänzt: „Die Vorweihnachtszeit zählt nach wie vor zu den wichtigsten Verkaufsphasen für unseren Handel, da viele Menschen gerne Mode- oder Sportartikel verschenken. Gleichzeitig möchten viele Händlerinnen und Händler gerade in dieser Zeit ein Zeichen der Solidarität setzen und jenen helfen, die schwere Lebenssituationen meistern müssen. Mit unseren wärmenden Artikeln wollen wir die wertvolle Arbeit der Gruft und der Caritas unterstützen. Mein ausdrücklicher Dank gilt unseren Mitgliedsbetrieben, die rechtzeitig genau das bereitgestellt haben, was jetzt am dringendsten gebraucht wird.“ (PWK523/DFS)

Im Bild (v.l.n.r.): Harald Sippl (Geschäftsführer Bundesgremium Modehandel), Friedrich Ammaschell (Obmann Schuhhandel), Elisabeth Pichler (Leiterin Gruft), Günther Rossmanith (Obmann Modehandel), Gerhard Irrendorfer (Obmann Lederwarenhandel).

Fotocredit: Doris Chvatal