„Pro & Contra“: Gentechnik und Veggie-Fleisch – Was darf auf unseren Teller? | Heute, LIVE um 20:15 Uhr auf PULS 24 & JOYN

Wien (OTS) -

Die EU will künftig den Verkauf von Lebensmitteln, die mit neuen Gentechnikverfahren verändert wurden, ohne Kennzeichnung erlauben. Damit werde den Konsument:innen die Wahlfreiheit im Supermarkt genommen, sich gegen Produkte mit Gentechnik zu entscheiden, kritisieren sowohl ÖVP-Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig als auch Verbraucherschützer scharf.

NGOs befürchten, dass die großen Saatgutkonzerne durch neue Patente heimische Landwirte abhängen. Befürworter der Neuregelung sehen hingegen klimawandel-resistentere Sorten sowie ertragreichere Ernten als größte Vorteile in der neuen Gentechnik. Der Streit ums Essen endet nicht bei der Herstellung von Lebensmitteln, auch die Bezeichnung sorgt für Ärger. So sollen pflanzliche Alternativen in der EU nicht mehr „Schnitzel” und „Burger” heißen dürfen.

Sind gentechnisch veränderte Lebensmittel unbedenklich? Was bedeutet die Neuregelung für heimische Landwirte? Und ist der Streit um den “Veggie-Burger” gerechtfertigt?

Diese und andere Fragen diskutieren Franz Fischler, Anna Stürgkh, Peter Schmiedlechner, Johannes Gutmann und Timo Küntzle am Mittwoch um 20:15 Uhr LIVE auf PULS 24 bei Moderatorin Manuela Raidl im „Pro und Contra“-Studio.

Gäste:

Peter Schmiedlechner, Bundesobmann der Freiheitlichen Bauernschaft Österreich und Nationalratsabgeordneter, FPÖ

Anna Stürgkh, EU-Abgeordnete, NEOS

Franz Fischler, ehemaliger EU-Kommissar für Landwirtschaft

Johannes Gutmann, Gründer und Geschäftsführer von Sonnentor

Timo Küntzle, Agrarjournalist und Buchautor

Moderation:

Manuela Raidl

PRO UND CONTRA

Mittwoch, 10. Dezember 2025

20:15 Uhr live auf PULS 24

22:35 Uhr auf PULS 4