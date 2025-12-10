2 Jahre Frauengesundheitszentrum FEM Med: Versorgungslücke geschlossen

Wien (OTS) -

Über 10.000 Beratungsgespräche, 2.000 Klient*innen und 97 % Zufriedenheit: Das Pilotprojekt FEM Med in Favoriten stärkt Gesundheitskompetenz, bietet Unterstützung und setzt Gendermedizin gezielt um.

Seit der Eröffnung im Herbst 2023 zeigt sich der große Bedarf an Gesundheitsberatung für Frauen in Wien. In dieser Zeit fanden über 10.000 Beratungsgespräche statt, rund 2.000 Klient*innen nutzten die vielfältigen Angebote, ungefähr 3.000 weitere Personen wurden durch Vorträge und Informationsgespräche erreicht. Die Zufriedenheitsrate von 97% bestätigt die hohe Akzeptanz des Angebots.

FEM Med ist zentrale Anlaufstelle für Frauen und Mädchen, wenn zu Erkrankungen, Diagnosen, Vorsorge, Schwangerschaft, Verhütung oder Sexualität Fragen offengeblieben sind. Jeden Montag steht das Beratungsangebot außerdem auch Männern offen.

Den richtigen Weg finden

Das Team unterstützt bei der Orientierung im österreichischen Gesundheitssystem und schafft damit eine wichtige Anbindung an bestehende medizinische Strukturen. Durch die unterstützende Leistung im niedergelassenen Bereich und in Primärversorgungszentren wirkt FEM Med als vermittelnde Stelle, die Versorgungslücken schließt und die Zusammenarbeit mit Ärzt:innen stärkt.

„Wir haben ein sehr gutes Gesundheitssystem in Wien, aber nicht alle finden den richtigen Weg. Darum haben wir das FEM Med etabliert“, meint Gesundheitsstadtrat Peter Hacker. „Es ist so unglaublich niederschwellig bei FEM Med – man hat alles an einem Ort und muss nicht ständig von einer Stelle zur nächsten rennen und alles wieder von vorne erklären“, berichtet eine Klientin.

Vorsorge und Impfaktionen

Ergänzend bietet FEM Med mit den mobilen Gesundheitsdiensten der Stadt Wien regelmäßig Vorsorgeuntersuchungen und Impfaktionen vor Ort; dadurch konnten über 2.000 Personen erreicht werden. Alle Angebote sind kostenlos und in verschiedenen Sprachen verfügbar. Durch erstsprachliche Beratungen wird eine qualitativ bessere Versorgung ermöglicht. Zugleich führt die klare Strukturierung der Beratungsangebote zu deutlicher Zeitersparnis und Entlastung für Ärzt*innen, da Klient*innen bereits gezielt weitervermittelt werden.

Das Team von FEM Med umfasst Gesundheitsexpertinnen, darunter Sozialarbeiterinnen und Psychologinnen. „Was ich mitgenommen hab, ist das unglaubliche Wissen, wo gibt’s was. Die Infos kommen nicht nur von einer Person, sondern von allen“, ergänzt eine Klientin.

Ein Schwerpunkt des Pilotprojekts in Favoriten liegt in der Etablierung eines Modellbezirks für Gendermedizin. Rund 30 Veranstaltungen haben bereits Wissen zu geschlechtsspezifischen Faktoren vermittelt, die Gesundheit, Krankheitsverlauf und Therapie beeinflussen, und dabei über 800 Personen erreicht. So trägt das Projekt gezielt zur Stärkung der Gesundheitskompetenz in der Bevölkerung bei.

Die hohe Nachfrage zeigt, dass Frauen gezielte Unterstützung benötigen. FEM Med wird sein Angebot weiter ausbauen und auch künftig Drehscheibe und Informationsstelle sein, damit Frauen mit ihren Anliegen und Problemen möglichst rasch zur richtigen Stelle gelangen.

Hier finden Sie FEM Med:

Reumannplatz 7, 1100 Wien

Telefon: 01 890 22 22

E-Mail: office@femmed.at

Website: femmed.at

Öffnungszeiten:

Montag bis Donnerstag von 9 – 17 Uhr

Freitag von 9 – 16 Uhr

Männerberatung: Montag von 13 – 17 Uhr