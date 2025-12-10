  • 10.12.2025, 08:57:02
  • /
  • OTS0020

ÖAMTC: Staus am Freitagabend in Wiener Innenstadt befürchtet

Sperre der Aspernbrücke wegen Lichtermeers

Wien (OTS) - 

Die Sperre der Aspernbrücke am Freitagabend, 12. Dezember, von ca. 17:45 bis 20:00 Uhr wird nach Einschätzung der ÖAMTC-Expert:innen zu teils erheblichen Verzögerungen im Abendverkehr führen. Grund ist die Veranstaltung “Lichtermeer anlässlich 10 Jahre Pariser Klimaabkommen”.

Schüttelstraße, Praterstraße und Praterstern, Franzensbrückenstraße und die verbliebenen Donaukanalbrücken werden ebenso überlastet sein wie Franz-Josefs-Kai, Vordere Zollamtsstraße und Uraniastraße. Der ÖAMTC empfiehlt, diesen Bereich mit dem Auto unbedingt zu meiden und großräumig auszuweichen.

Alle Wien-Themen: www.oeamtc.at/wien
Verkehrsinformationen unter www.oeamtc.at/verkehrsservice

(Schluss)
Lasser/Römer

Rückfragen & Kontakt

ÖAMTC | Mobilitätsinformationen
Telefon: T +43 (0)1 711 99 21795
E-Mail: mi-presse@oeamtc.at
Website: http://www.oeamtc.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NAC

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright