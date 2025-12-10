ÖAMTC: Staus am Freitagabend in Wiener Innenstadt befürchtet

Wien (OTS) -

Die Sperre der Aspernbrücke am Freitagabend, 12. Dezember, von ca. 17:45 bis 20:00 Uhr wird nach Einschätzung der ÖAMTC-Expert:innen zu teils erheblichen Verzögerungen im Abendverkehr führen. Grund ist die Veranstaltung “Lichtermeer anlässlich 10 Jahre Pariser Klimaabkommen”.

Schüttelstraße, Praterstraße und Praterstern, Franzensbrückenstraße und die verbliebenen Donaukanalbrücken werden ebenso überlastet sein wie Franz-Josefs-Kai, Vordere Zollamtsstraße und Uraniastraße. Der ÖAMTC empfiehlt, diesen Bereich mit dem Auto unbedingt zu meiden und großräumig auszuweichen.