- 10.12.2025, 08:30:32
- /
- OTS0017
Termine am 10. Dezember in der Rathauskorrespondenz
Änderungen vorbehalten
10.00 Uhr, Spatenstich für das neue Atelierhaus am Otto Wagner Areal u.a. mit Stadträtin Veronica Kaup-Hasler, Bezirksvorsteherin Michaela Schüchner und Atelierhaus-Leiterin Daniela Hahn (14., Baumgartner Höhe 1, Pavillon 18)
16.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Floridsdorf (21., Am Spitz 1, Festsaal des Amtshauses)
(Schluss)
Rückfragen & Kontakt
Rathauskorrespondenz
Stadt Wien - Kommunikation und Medien, Diensthabende*r Redakteur*in
Service für Journalist*innen, Stadtredaktion
Telefon: 01 4000-81081
E-Mail: dr@ma53.wien.gv.at
Website: https://presse.wien.gv.at
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NRK