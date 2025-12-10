Zwei Fertigstellungen zum Jahresende – eine starke Pipeline für 2026

St. Pölten (OTS) -

Die NOE Immobilien Development GmbH (NID) hat gleich zwei Projekte zeitgerecht fertiggestellt: 40 Wohnungen im Projekt „Faerber²“ in Bad Vöslau und 27 Einheiten im Projekt „Das.Schmuckstück“ am Quarzweg in Wien-Floridsdorf. Mit der Fertigstellung der beiden Bauprojekte mit insgesamt 67 Eigentumswohnungen beweist die NID einmal mehr ihre Verlässlichkeit bei Bauabwicklung und Terminplanung. Gleichzeitig legt das Unternehmen mit mehreren geplanten Baustarts im kommenden Jahr den Grundstein für weiteres Wachstum in Niederösterreich und Wien.

„Diese beiden Abschlüsse zeigen, was die NID ausmacht und auf was sich unsere Käufer:innen verlassen können: sorgfältige Planung sowie Verlässlichkeit im Bau mit qualitativ hochwertigen Ergebnissen zum versprochenen Zeitpunkt.“ , betont Bmstr. Ing. Michael Neubauer, Geschäftsführer der NID. Alle Wohnungen überzeugen durch eine durchdachte Raumaufteilung, hochwertige Ausstattung von Parkettboden bis zu modernen Bädern sowie großzügigen privaten Freiflächen und gepflegten Außenanlagen. Durch den Einsatz von Photovoltaik-Anlagen profitieren die künftigen Eigentümer:innen von umweltfreundlichem, selbst erzeugtem Strom und einem insgesamt energieeffizienten Lebensumfeld. Mit diesem Anspruch an Wohnqualität und Zukunftsfähigkeit wurden beide Projekte zeit- und planmäßig realisiert.

„Es war uns ein besonderes Anliegen, dass die neuen Bewohner:innen die bevorstehenden Feiertage bereits im eigenen Zuhause verbringen können. Einen besseren Zeitpunkt für den Einzug könnte es kaum geben“, ergänzt Bmstr. Ing. Michael Neubauer. „Gleichzeitig möchten wir allen Projektbeteiligten – von der finanzierenden Bank über die Baufirma sowie allen, sehr behilflichen, öffentlichen Stellen herzlich danken. Ohne ihr Engagement hätte die planmäßige Übergabe nicht stattfinden können“ , schließt der NID Geschäftsführer ab.

2026 - Ein Jahr voller Neubeginne

Gleichzeitig richtet das Unternehmen den Blick bereits nach vorne: 2026 werden zwei weitere Wohnanlagen fertiggestellt, zudem startet die NID mit dem Bau von fünf weiteren Projekten mit rund 240 neuen Wohnungen in Niederösterreich und Wien – darunter Bauvorhaben in St. Pölten, Melk, Purkersdorf und in Wien. Damit setzt die NID ihre Entwicklungsstrategie konsequent fort, hochwertigen Wohnraum in dynamischen Wachstumsregionen zu realisieren und zugleich neue architektonische wie nachhaltige Impulse zu setzen.

„Faerber²“ in Bad Vöslau – Wohnen wo andere Urlaub machen

Das Wohnprojekt „Faerber²“ besteht aus 40 freifinanzierten Eigentumswohnungen mit zwei bis vier Zimmern und Wohnflächen zwischen 50 und 96 Quadratmetern – ideal für alle, die modernes, komfortables Wohnen mit hoher Lebensqualität verbinden möchten. Die Lage in Bad Vöslau bietet das, was viele suchen: Natur vor der Haustüre, das besondere Flair einer traditionsreichen Kurstadt und eine schnelle Anbindung nach Wien. Genau diese Mischung aus Erholung, Alltagstauglichkeit und Mobilität macht die Wohnungen so attraktiv. Wenige Wohnungen sind noch verfügbar. Informationen zu „Färber²“ finden Sie unter www.faerberstrasse15.at.

„Das.Schmuckstück“ am Quarzweg – Urban wohnen im Donaufeld

Mit „Das.Schmuckstück“ hat die NID im wachsenden Stadtgebiet Donaufeld ein Wohnhaus mit 27 freifinanzierten Eigentumswohnungen realisiert. Die Einheiten verfügen über zwei bis vier Zimmer, großzügige Grundrisse sowie private Außenflächen in allen Wohneinheiten. Das Projekt überzeugt durch seine Mischung aus urbaner Lage und Freizeitnähe. Einige Wohnungen sind noch verfügbar. Alle Informationen zu „Das.Schmuckstück“ unter www.quarzweg1.at

Über die NOE Immobilien Development GmbH (NID)

Die NOE Immobilien Development GmbH (NID) mit Sitz in St. Pölten ist einer der führenden Immobilienentwickler in Ostösterreich. Der Fokus liegt auf der Entwicklung hochwertiger Neubauprojekte in Niederösterreich und Wien. Mit einem Projektvolumen von über 300 Millionen Euro zählt die NID zu den größten Playern in diesem Marktsegment.

Im Mittelpunkt stehen leistbare Eigentumswohnungen in Best-Lagen mit hoher Qualität, eine nachhaltige, standortgerechte Architektur sowie ein verantwortungsvoller Umgang mit dem städtebaulichen Umfeld. Die NID realisiert sowohl städtische als auch naturnahe Wohnprojekte in wachstumsstarken Regionen und setzt dabei auf enge Zusammenarbeit mit Gemeinden, Planungspartnern, Investoren und Vertrieb.

Weitere Informationen: www.nid.immo