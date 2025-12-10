Rekordergebnis bei Firmenchallenge: Wiener Personenberater und Personenbetreuer stärken Gesundheitskultur in Österreich

Wien (OTS) -

Zum siebten Mal machte sich die Fachgruppe Personenberatung und Personenbetreuung gemeinsam mit der auf Sport- und Gesundheitsmarketing spezialisierten Agentur SPORTS.Selection auf die Suche nach den aktivsten Betrieben des Landes. Was 2019 als wissenschaftlich fundierter Gesundheitsimpuls für Wiener Unternehmen begann, zählt heute zu den größten österreichweiten Initiativen im Bereich der betrieblichen Gesundheitsförderung. Die Firmenchallenge Österreich zeigt eindrucksvoll, welche Wirkung professionelle sport-, ernährungs- und psychologische Beratung in Unternehmen entfalten kann.

6,9 Millionen Bewegungsminuten – ein Rekordergebnis

Heuer beteiligten sich 306 Unternehmen mit mehr als 3.450 Mitarbeitern an der bundesweiten Gesundheitsinitiative. Über die App STRAIDE sammelten sie beeindruckende 6,9 Millionen Bewegungsminuten, täglich unterstützt durch fundierte Tipps der Experten der Wiener Personenberater. Ein Rekordergebnis, 2024 wurden 6,8 Millionen Bewegungsminuten gesammelt. Die hohe Wirksamkeit bestätigt auch die aktuelle Befragung: 91 Prozent achten durch die Challenge bewusster auf ihre Gesundheit, 100 Prozent überzeugt das gruppendynamische Gamification-Konzept.

Bäume für Bewegung: 7.208 Neupflanzungen als Symbol für nachhaltigen Erfolg

Ein besonderes Highlight: Die Teilnehmer bewegten nicht nur sich selbst, sondern auch die Umwelt. Für jede Firmenanmeldung und jede tausendste Bewegungsminute werden Bäume gepflanzt – heuer insgesamt 7.208. Harald Haris G. Janisch, Fachgruppenobmann Fachgruppe Wien Personenberatung und Personenbetreuung: „Mit der Wiener Firmenchallenge und der sich daraus entwickelnden Firmenchallenge Österreich möchten wir alle Österreicher motivieren, sich mehr und richtig zu bewegen, sich ausgewogen zu ernähren und mental fit und widerstandsfähig zu werden. Die Mitglieder meiner Fachgruppe sind dafür die Expertinnen und Experten und können mit ihren Angeboten helfen, zu einem nachhaltig gesunden Lebensstil zu finden." Andreas Heralic, Geschäftsführer von SPORTS.Selection, unterstreicht: „Die Firmenchallenge Österreich bietet sieben Wochen lang dieses gruppendynamische, spielerische Programm, kompetente Gesundheitsexperten:innen und das Framework, um gesundheitliche Ziele zu erreichen."

Gewinner der Firmenchallenge 2025

Beim großen Event im WIFI Wien wurden die aktivsten Unternehmen Österreichs ausgezeichnet – begleitet von spannenden Einblicken von Tennis-Legende Stefan Koubek sowie zahlreichen Firmenchallenge-Botschaftern wie Helge Payer, Andreas Onea und Roland Königshofer. Die Gewinner wurden in fünf Kategorien ausgezeichnet, vom Ein-Personen-Unternehmen (EPU) bis zum Großkonzern. Hier die Gewinner aus Wien:

Kategorie 1 – EPU

Angermann IT-Services Die Küchenmeuterei e.U. Ernährung A–Z

Kategorie 2 – 2 bis 9 Mitarbeiter

Nadel & Heu Personalberatung GmbH PerfekTraining J&O Sozialservice GmbH

Kategorie 3 – 10 bis 49 Mitarbeiter

Verein In.Come Angst+Pfister GmbH yuutel

Kategorie 4 – 50 bis 249 Mitarbeiter

Bristol-Myers Squibb Valmet GesmbH SYNLAB

