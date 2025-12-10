Mitglied der Weltbankgruppe IFC investiert in ukrainische VIG-Gesellschaften USG und Kniazha

Wien (OTS) -

Die International Finance Corporation (IFC) wird sich über eine Kapitalerhöhung an den ukrainischen Nichtlebensversicherungsunternehmen der Vienna Insurance Group (VIG) beteiligen. Mit Unterstützung der IFC sollen deren Produktportfolios erweitert und deren Digitalisierungsstrategien forciert werden. Aufbauend auf den bestehenden Kooperationen mit AON und Lloyd’s will die VIG auch damit eine aktive Rolle beim Wiederaufbau der Ukraine nach Kriegsende übernehmen.

Als ein Unternehmen der Weltbankgruppe nutzt die IFC ihr Kapital und Wissen, um mit Hilfe des Privatsektors in Entwicklungs- und Schwellenländern wirtschaftliches Wachstum und Armutsreduzierung zu unterstützen. Ihre Zusammenarbeit mit der VIG besteht bereits seit mehreren Jahren. „ Wir arbeiten seit Ende 2022 mit der IFC zusammen, die seitdem an unserer bulgarischen Pensionskasse Doverie beteiligt ist. Während in Bulgarien der Fokus auf dem Ausbau des Pensionskassengeschäfts zur Stärkung der kapitalgedeckten Altersversorgung und dem Entgegenwirken von Altersarmut liegt, ist die Erweiterung des Versicherungsschutzes in der Ukraine essenziell für den künftigen Wiederaufbau des Landes. Mit der IFC und unseren bestehenden Kooperationen mit AON und Lloyd's bereiten wir uns vor, eine aktive Rolle im Erneuerungsprozess dieses Landes zu übernehmen “, betont Peter Höfinger, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Vienna Insurance Group.

IFC wird sich - vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen - mit jeweils rund 20 % an den beiden VIG-Gesellschaften USG und Kniazha beteiligen. Ein entsprechender Vertrag wurde von der IFC, der VIG Holding und den beiden lokalen Gesellschaften unterzeichnet. Mit der Unterstützung und dem umfassenden Know-how der IFC als wichtigen Partner plant die VIG, das Wachstum des ukrainischen Versicherungsmarktes zu fördern und ihre starke Positionierung in der Ukraine weiter auszubauen. Die IFC wird die lokalen Gesellschaften bei der Entwicklung neuer Produkte, dem Vertrieb und der Digitalisierung unterstützen.

Harald Riener, Mitglied des Vorstands der Vienna Insurance Group und länderverantwortliches VIG-Vorstandsmitglied für die Ukraine zur neu geschlossenen Kooperation: „ Die Investition der IFC in unsere ukrainischen Gesellschaften sehen wir nicht nur als Zeichen des Vertrauens und Anerkennung unserer Expertise am ukrainischen Markt. Es ist auch ein Bekenntnis für das Land und dessen großes Potential, das sowohl die IFC als auch wir weiterhin sehen. Die Ukraine ist und bleibt Teil unseres Kernmarktes CEE. Wir sind sehr stolz auf die außerordentliche Resilienz unserer ukrainischen Kolleginnen und Kollegen, deren unerschütterliches Engagement trotz der schwierigen Kriegsbedingungen für Stabilität und Rentabilität der Gesellschaften sorgt. Gemeinsam mit der IFC nutzen wir das Know-how unserer Teams und Partner im Land, um stark nachgefragte Versicherungslösungen für den Wiederaufbau des Landes bereitzustellen, sobald der Krieg ein hoffentlich baldiges Ende findet “.

Vittorio Di Bello, Direktor der IFC-Gruppe für Finanzinstitute in Europa, Lateinamerika und der Karibik, sagt: „ Durch den Schutz kritischer Sektoren – mit Schwerpunkt auf Transport, Logistik, Energie, Landwirtschaft, Wohnungswesen und Gesundheit – kann die Versicherungsbranche dazu beitragen, Vermögenswerte zu schützen, Risiken zu managen und Wachstum zu ermöglichen. Die Kapitalbeteiligung der IFC an den ukrainischen Versicherungsgesellschaften bringt dringend benötigtes langfristiges Kapital in den Sektor und sendet damit ein starkes Signal des Vertrauens in dessen Widerstandsfähigkeit. Damit erhält der Privatsektor die nötige Stabilität, um schwierige Zeiten zu überstehen und den Aufschwung zu beschleunigen. “

Die VIG ist seit 21 Jahren in der Ukraine tätig. Mit einem aktuellen Marktanteil von 11 % ist die VIG die Nummer zwei auf dem Markt. Die drei VIG-Gesellschaften USG, Kniazha und Kniazha Life erzielten 2024 ein Prämienvolumen von 128 Millionen Euro.