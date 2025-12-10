  • 10.12.2025, 08:01:02
  • /
  • OTS0005

VKI-Sammelaktion: Letzte Chance für Kund:innen der Oberbank und RLB NÖ-Wien

Anmeldung bis 15./31. Dezember möglich, um Ansprüche geltend zu machen

Wien (OTS) - 

Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) weist darauf hin, dass die Anmeldefristen für zwei laufende Sammelaktionen zum Thema Bestandsprovisionen bei Fonds in Kürze enden. Wer bis zum 31.12.2017 Fondsprodukte über die Oberbank oder die Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien (RLB NÖ-Wien) vermittelt bekommen hat, kann sich jetzt unter www.vki.at/kick-back-2025 anmelden und mögliche Rückzahlungen sichern.

  • Für die Oberbank-Sammelaktion ist die Anmeldung spätestens bis zum 15. Dezember 2025 erforderlich.

  • Für die RLB NÖ-Wien-Sammelaktion läuft die Frist bis zum 31. Dezember 2025.

Banken erhalten für die Vermittlung von Fonds häufig Provisionen von Kapitalanlagegesellschaften. Werden diese Zahlungen den Kund:innen nicht offengelegt, sind sie nach Ansicht des VKI unzulässig und zurückzuzahlen. Der VKI konnte mit beiden Banken außergerichtliche Lösungen erzielen. Anspruchsberechtigte Teilnehmer:innen erhalten individuelle Rückerstattungsangebote – Voraussetzung ist die rechtzeitige Anmeldung zur kostenlosen Sammelaktion.

„Wir empfehlen allen Kund:innen, die in Fonds investiert hatten, sich innerhalb der offenen Frist für die Sammelaktionen anzumelden. Über den VKI besteht die Chance ohne großen Aufwand eine Rückzahlung zu erhalten“, so Mag. Stefan Schreiner, zuständiger Jurist im VKI.

SERVICE: Weitere Informationen zum Thema gibt es auf www.vki.at/kick-back-2025.

Zur Sammelaktion

Rückfragen & Kontakt

VKI-Pressestelle
Telefon: +43 676 852270 256
E-Mail: presse@vki.at
Website: https://www.vki.at/presse

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NKI

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright