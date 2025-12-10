  • 10.12.2025, 08:00:02
  • /
  • OTS0004

Greenpeace fordert Absage von “Veggie-Burger-Verbot”

Absurde Namens-Verbote für pflanzliche Lebensmittel werden heute auf EU-Ebene verhandelt

Brüssel/Wien (OTS) - 

Greenpeace fordert das endgültige Aus der Debatte um das sogenannte Veggie-Burger-Verbot. Über dieses wird heute von EU-Kommission, Europäischem Parlament und den EU-Mitgliedstaaten verhandelt. Der Vorschlag würde für pflanzliche Lebensmittel gängige Bezeichnungen wie etwa Veggie-Burger oder Seitan-Schnitzel verbieten.

Sebastian Theissing-Matei, Landwirtschafts-Experte bei Greenpeace: “Wer Wörter wie ‚Burger‘ oder ‚Steak‘ für pflanzliche Lebensmittel verbieten will, schafft keine Klarheit – sondern handelt nur im Interesse der Fleischindustrie. Das ist schamlose Klientel-Politik. Die EU-Institutionen und ihre Mitgliedstaaten müssen dieses absurde Vorhaben heute fallen lassen.”

Der Markt für pflanzliche Lebensmittel wächst seit Jahren stark. Laut Daten der AMA stieg die Menge der verkauften pflanzlichen Alternativen in Österreich von 2024 bis 2025 um rund 20 Prozent. Mit dem Begriffs-Verbot will die Fleischindustrie diesen wachsenden Zukunftsmarkt einbremsen. Damit handelt die Industrie gegen gesellschaftliche Interessen: Schließlich bedeuten mehr pflanzliche Produkte weniger Umweltbelastung, mehr Tierwohl, gesündere Ernährung und größere Auswahl für Konsument:innen.

In Österreich sehen auch große Teile der Wirtschaft das “Veggie-Burger-Verbot” kritisch. So haben sich hierzulande unter anderem die vier größten Supermarktketten Billa, Lidl, Hofer und SPAR sowie der Österreichische Handelsverband klar gegen das Vorhaben ausgesprochen.

Rückfragen & Kontakt

Sebastian Theissing-Matei
Landwirtschaftsexperte
Greenpeace Österreich
Tel.: +43 664 61 03 995
E-Mail: sebastian.theissing@greenpeace.org

Réka Tercza
Pressesprecherin
Greenpeace Österreich
Telefon: +43 664 88 17 22 31
E-Mail: reka.tercza@greenpeace.org

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | GRP

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright