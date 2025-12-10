ARBÖ: Dritter Einkaufssamstag + Events in der Wiener Stadthalle + Biathlon-Weltcup bringen Staus am Wochenende

Wien (OTS) -

Mit dem 3. Adventwochenende neigt sich die Vorweihnachtszeit langsam, aber sicher dem Ende zu. Bevor es jedoch so weit ist, wird es in den Einkaufszentren und auf den Straßen noch einmal richtig hektisch. Zusätzlich werden ein Konzert und Hallenfußball in der Wiener Stadthalle sowie der Biathlon-Weltcup in Hochfilzen für volle Straßen in Tirol und Wien sorgen.

Auch an diesem Wochenende wird sich am Verkehrsgeschehen im Vergleich zu den vergangenen wenig ändern: Es ist erneut mit sehr starkem Einkaufsverkehr zu rechnen. In Wien werden wieder die Altmannsdorfer Straße stadtauswärts, die Südautobahn (A2) zwischen der Wiener Stadtgrenze und Wiener Neudorf, die Südosttangente (A23) und die Wiener Nordrand Schnellstraße (S2) zwischen dem Knoten Prater und der Hermann-Gebauer-Straße im Mittelpunkt der Stauberichterstattung stehen. Auch am Gürtel, der 2er-Linie, am Franz-Josefs-Kai sowie am Ring ist mit langen Staus zu rechnen. Im Zuge des Rückreiseverkehrs und der Anreise zum Christkindlmarkt in Schönbrunn sollten Fahrzeuglenker auf der Grünbergstraße sowie der Hadikgasse, Linken Wienzeile und Westeinfahrt längere Verzögerungen einplanen. „Die Innere Mariahilfer Straße wird wie jeden Adventsamstag von 9 bis 19 Uhr für den Verkehr gesperrt“, so der ARBÖ-Informationsdienst.

In Graz zählen die Pyhrnautobahn (A9) im Bereich der Ab- und Auffahrten Seiersberg und dem Verteilerkreis Graz-Webling, die Feldkirchner Straße, der Weblinger Gürtel sowie der Bereich rund um die Herrengasse zu jenen Strecken, auf denen es zu größeren Verzögerungen kommen kann.

In und um die oberösterreichische Landeshauptstadt sollten Fahrzeuglenker auf der Westautobahn (A1) zwischen dem Knoten Linz und Haid, auf der Kremstalstraße (B139) zwischen Linz und Haid, im Bereich rund um die Landstraße sowie teilweise auf der Oberen und Unteren Donaulände mit längeren Staus rechnen.

In Salzburg werden die Westautobahn (A1) vor den Ausfahrten Kleßheim, Salzburg-West und Salzburg-Flughafen sowie in Innsbruck die Inntalautobahn (A12) im Bereich der Ab- und Auffahrten Innsbruck-Ost und Kranebitten sowie die Amraser-See-Straße in den Stauberichterstattungen ganz vorne zu finden sein.

Zwtl: „James Arthur“ und „The Icon League – Final 6“ füllen die Wiener Stadthalle

Gleich zwei Events finden an diesem Wochenende in der Halle D der Wiener Stadthalle statt: Am Freitag, 12. Dezember, wird der britische Sänger James Arthur im Rahmen seiner „The Pisces World Tour“ für eine voll besetzte Halle D sorgen. Am Sonntag, 14. Dezember, folgt mit „The Icon League – Final 6“ ein besonderes Fußball-Event, das sich von klassischen Spielen unterscheidet, da es zusätzliche Dynamik und Unterhaltung bietet. Da sich viele Fußballbegeisterte dieses Event nicht entgehen lassen werden, rechnet der ARBÖ mit erhöhtem Verkehrsaufkommen rund um die Stadthalle. Besonders betroffen werden – wie so oft – der Neubaugürtel, die Hütteldorfer Straße und die Straßen im Nibelungenviertel sein. Der ARBÖ empfiehlt die Anreise so weit wie möglich mit öffentlichen Verkehrsmitteln: Besucherinnen und Besucher sollten die U6 (Burggasse-Stadthalle) sowie die Straßenbahnlinien 6, 9, 18 und 49 nutzen. Für Autofahrer bieten sich die Stadthallengarage, die Lugner City-Garage und die Märzparkgarage als Stellplatz-Alternativen an.

Zwtl: Biathlon-Weltcup in Hochfilzen mit zehntausenden Besuchern

Die 2. Station des Biathlon-Weltcups 2025/2026 wird im eigentlich ruhigen Pillersee-Tal für viel Wirbel sorgen. Zehntausende Fans werden zu den insgesamt sechs Bewerben, die von Freitag bis Sonntag, 12–14. Dezember, in der Biathlon-Arena in Hochfilzen stattfinden, anreisen. Die ARBÖ-Experten rechnen vor allem am Samstag und Sonntag mit Staus und langen Verzögerungen auf der Hochkönig Bundesstraße (B164). Die An- und Abreise der Biathlon-Fans wird sich auch mit jener der Tages- und Wochenendskifahrer mischen. Daher sind auch lange Staus auf der Loferer Straße (B178) rund um St. Johann in Tirol sowie der Auf- und Abfahrt Kufstein-Süd auf der Inntalautobahn (A12) sehr wahrscheinlich.

Der ARBÖ-Tipp: Wenn möglich, sollten Besucherinnen und Besucher der jeweils zwei Bewerbe am Freitag, Samstag und Sonntag mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen. Ein eigens eingerichteter Shuttlebus-Service verkehrt in der Region Pillersee-Tal sowie von Saalfelden. Außerdem können mit einer gültigen Eintrittskarte und einem Gratis-Online-Ticket alle Verkehrsmittel des VVT (Tiroler Verkehrsverbund) im Nahverkehr (ausgenommen IC, EC, Railjet, WESTbahn) für die An- und Abreise gratis genutzt werden.

(Forts. mögl.)