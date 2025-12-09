Pressekonferenz Vorankündigung ProEuropeanValuesAT

Wien (OTS) -

Die Initiative ProEuropeanValuesAT lädt am Dienstag, 16. 12. 2025 zum Mediengespräch im Presseclub Concordia.

Der Anlass:

Aktuelles Lagebild zur Drucksituation der Zivilgesellschaft und der demokratischen Öffentlichkeit in Österreich Start der Finanzierungsrunde für innovative Demokratieaktivitäten; Ꞓ 1 Mio. werden 2026 an zivilgesellschaftliche Organisationen vergeben Kurzberichte von fünf erfolgreichen Gewinnerorganisationen aus 2025 Ankündigung der Finanzierungsschwerpunkte für 2026

ProEuropeanValuesAT ist einzigartig: Während vielen NGOs in Österreich die Förderungen gekürzt, bis völlig gestrichen werden, investiert ProEuropeanValuesAT 5 Millionen Euro aus dem EU-Programm Citizens, Equality, Rights and Values (CERV). Damit wird dem zunehmenden finanziellem, politischem und gesellschaftlichem Druck entgegengetreten.

ProEuropeanValuesAT erzeugt Rückenwird für die österreichischen Zivilgesellschaft, die demokratische Partizipation, Menschenrechte, Medienkompetenz und europäische Solidarität stärken.

Mediengespräch ProEuropeanValuesAT

Datum: 16.12.2025, 10:00 Uhr - 16.12.2025, 11:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Presseclub Concordia

Bankgasse 8

1010 Wien

Österreich