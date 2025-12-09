- 09.12.2025, 16:57:02
- /
- OTS0140
Pressekonferenz Vorankündigung ProEuropeanValuesAT
Zivilgesellschaft Rückenwind für Demokratie: 1 Million Euro zu investieren
Die Initiative ProEuropeanValuesAT lädt am Dienstag, 16. 12. 2025 zum Mediengespräch im Presseclub Concordia.
Der Anlass:
Aktuelles Lagebild zur Drucksituation der Zivilgesellschaft und der demokratischen Öffentlichkeit in Österreich
Start der Finanzierungsrunde für innovative Demokratieaktivitäten; Ꞓ 1 Mio. werden 2026 an zivilgesellschaftliche Organisationen vergeben
Kurzberichte von fünf erfolgreichen Gewinnerorganisationen aus 2025
Ankündigung der Finanzierungsschwerpunkte für 2026
ProEuropeanValuesAT ist einzigartig: Während vielen NGOs in Österreich die Förderungen gekürzt, bis völlig gestrichen werden, investiert ProEuropeanValuesAT 5 Millionen Euro aus dem EU-Programm Citizens, Equality, Rights and Values (CERV). Damit wird dem zunehmenden finanziellem, politischem und gesellschaftlichem Druck entgegengetreten.
ProEuropeanValuesAT erzeugt Rückenwird für die österreichischen Zivilgesellschaft, die demokratische Partizipation, Menschenrechte, Medienkompetenz und europäische Solidarität stärken.
Mediengespräch ProEuropeanValuesAT
Datum: 16.12.2025, 10:00 Uhr - 16.12.2025, 11:00 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Presseclub Concordia
Bankgasse 8
1010 Wien
Österreich
Rückfragen & Kontakt
Lead, Project Management
Marion Sauer, BA
ICNM - Internationales Zentrum für Neue Medien
E-Mail: peva@icnm.net
Website: https://proeuropeanvalues.at/
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | ICN