  • 09.12.2025, 16:57:02
  • /
  • OTS0140

Pressekonferenz Vorankündigung ProEuropeanValuesAT

Zivilgesellschaft Rückenwind für Demokratie: 1 Million Euro zu investieren

Wien (OTS) - 

Die Initiative ProEuropeanValuesAT lädt am Dienstag, 16. 12. 2025 zum Mediengespräch im Presseclub Concordia.

Der Anlass:

  1. Aktuelles Lagebild zur Drucksituation der Zivilgesellschaft und der demokratischen Öffentlichkeit in Österreich

  2. Start der Finanzierungsrunde für innovative Demokratieaktivitäten; Ꞓ 1 Mio. werden 2026 an zivilgesellschaftliche Organisationen vergeben

  3. Kurzberichte von fünf erfolgreichen Gewinnerorganisationen aus 2025

  4. Ankündigung der Finanzierungsschwerpunkte für 2026

ProEuropeanValuesAT ist einzigartig: Während vielen NGOs in Österreich die Förderungen gekürzt, bis völlig gestrichen werden, investiert ProEuropeanValuesAT 5 Millionen Euro aus dem EU-Programm Citizens, Equality, Rights and Values (CERV). Damit wird dem zunehmenden finanziellem, politischem und gesellschaftlichem Druck entgegengetreten.

ProEuropeanValuesAT erzeugt Rückenwird für die österreichischen Zivilgesellschaft, die demokratische Partizipation, Menschenrechte, Medienkompetenz und europäische Solidarität stärken.

Mediengespräch ProEuropeanValuesAT

Datum: 16.12.2025, 10:00 Uhr - 16.12.2025, 11:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Presseclub Concordia
Bankgasse 8
1010 Wien
Österreich

Rückfragen & Kontakt

Lead, Project Management
Marion Sauer, BA

ICNM - Internationales Zentrum für Neue Medien
E-Mail: peva@icnm.net
Website: https://proeuropeanvalues.at/

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | ICN

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright