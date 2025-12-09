Marchetti: „Die FPÖ zeigt einmal mehr, dass sie keinerlei Verantwortung für das Land übernehmen will“

Wien (OTS) -

„Die FPÖ zeigt einmal mehr, dass sie keinerlei Verantwortung für das Land übernehmen will. Statt im Sinne der Bevölkerung konstruktive Oppositionsarbeit zu leisten und an wirksamen Lösungen für billigere Energiepreise für Haushalte und Betriebe mitzuwirken, blockiert die FPÖ nun das Billigstromgesetz, das nachweislich zu niedrigeren Strompreisen führen würde“, kritisiert der Generalsekretär der Volkspartei, Nico Marchetti, der weiter betont: „Während die Volkspartei in der Bundesregierung unter Bundeskanzler Christian Stocker mit aller Kraft versucht, die Menschen hinsichtlich der hohen Energiekosten zu entlasten, ist die Linie der FPÖ nichts weiter als eine reine Empörungsmaschinerie. Laut über Probleme schimpfen und im Endeffekt die Menschen im Stich lassen, wenn es darum geht, Entlastungen zu liefern – das ist freiheitliche Politik!“

„Die FPÖ hat es perfektioniert, Probleme auszuschlachten, doch sie missbraucht in Wahrheit nur den Vertrauensvorschuss, den sie von den Menschen erhalten hat. Unzufriedenheit anzuheizen und Lösungen anzukündigen, aber keine einzige auf den Tisch zu legen – das ist das Geschäftsmodell der FPÖ. Dass der Abgeordnete Paul Hammerl dann noch davon spricht, dass die FPÖ für Verantwortung stünde, ist an Absurdität nicht zu überbieten. Denn wer bewusst Gesetze verhindert, nur um sich anschließend über fehlende Reformen zu beklagen, handelt sicher nicht im Interesse der Österreicherinnen und Österreicher“, so Marchetti abschließend.