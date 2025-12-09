Compass macht aus Schallwellen Information

Wien, 10. Dezember 2025 (OTS) -

Seit Jahresbeginn setzt Compass auf eines der erfolgreichsten Kommunikationsformate im digitalen Marketing. Der Podcast „Compass on air“ widmet sich Themen, die Entscheiderinnen und Entscheider heute bewegen: Digitalisierung, Compliance, EU-Regulierung, Geldwäscheprävention, Immobilienbewertung, Start-ups, Kryptowährungen und natürlich künstliche Intelligenz.

Außergewöhnliche Gäste

Die inhaltliche Stärke liegt in der Vielfalt der Gäste: Vom Miterfinder des digitalen Grundbuchs über Geldwäsche- und Compliance-Experten von Bitpanda, Immobilienprofis und LegalTech-Start-ups wie GesetzeFinden.at bis hin zu Krypto-Spezialisten der Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA), kommen Persönlichkeiten zu Wort, die komplexe Themen greifbar machen - im Dialog mit Expertinnen und Experten aus dem Compass-Team.

Die Stimme dahinter

Moderiert wird das Format von Laura Drechsler, verantwortlich für Content Management und Digital Marketing bei Compass. Sie führt kompetent und mit Charme durch die Gespräche, stellt die richtigen Fragen und bringt Fachthemen auf den Punkt. „Wir wollen ein breites Fachpublikum ansprechen und echte Insights teilen, die sonst oft hinter verschlossenen Türen bleiben“, erklärt Drechsler. „Vor jeder Aufnahme steckt viel Recherche und Vorbereitung: Wir führen lange Vorgespräche mit unseren Gästen und tauchen tief in ihre Themen ein. Diese Arbeit ist unglaublich spannend und sie wirkt weit über den Podcast hinaus, da sie Ideen und Inhalte für viele andere Formate der Compass-Gruppe liefert.“

Vom Zuhören zur Weiterbildung

Ein Blick in die Nutzungsanalyse zeigt, dass über 70 Prozent der Zugriffe über Desktop-Geräte erfolgen. Ein klares Indiz dafür, dass „Compass on air“ überwiegend während der Arbeitszeit gehört wird. Der Podcast entwickelt sich damit zu einem Instrument beruflicher Weiterbildung. Die erhobenen Daten stammen aus der eigens entwickelten Web-App, die konzipiert wurde, um Hörerinnen und Hörern die Option zu bieten, abseits und ohne Account- oder Werbezwang der Streamingplattformen, die Inhalte konsumieren zu können.

Dadurch wird der Podcast mit seinen ausgewählten Experteninhalten zu einem kostenfreien Weiterbildungsinstrument für ein fachkundiges Publikum. Die präzise Auswertung des Nutzerverhaltens unterstützt die gezielte Ableitung von Marketing-Maßnahmen, um die Inhalte noch informativer und besser für die Zuhörer zu gestalten.

Auf allen Plattformen zuhause

Jede Folge dauert zwischen 30 und 45 Minuten und erscheint aktuell monatlich. Produziert wird „Compass on air“ von der Compass-Gruppe in Kooperation mit Happy House Media. Der Podcast ist auf allen gängigen Plattformen wie Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music sowie direkt unter on-air.compass.at hörbar.

Zielgruppe & Relevanz

„Compass on air“ richtet sich an Fachleute aus Wirtschaft, Recht und Technologie, die komplexe Themen in kurzer Zeit verstehen und Einblicke gewinnen wollen, die sonst selten zugänglich sind.





Über Compass

Die Compass-Gruppe ist der führende Anbieter von Wirtschaftsinformationen in Österreich und bietet integrierte Lösungen für automatisierte Geschäftsprozesse. Mit dem Wirtschafts-Compass als zentrales Produkt, werden tagesaktuelle Unternehmens- und Personenprofile vernetzt dargestellt. Zudem zählen Portale wie firmenbuchgrundbuch.at oder die B2C Plattform APO24 zum Portfolio des Unternehmens.



