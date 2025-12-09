„Musalek und Titze“ bricht mit Tabus - ab 10. Dezember auf W24

Wien (OTS) -

W24 startet am 10. Dezember um 20.00 Uhr mit einem neuen Format „Musalek & Titze – The Gentle Peoples Club“. Die Sendung setzt bewusst auf radikale Offenheit und behandelt Themen, über die sonst nur hinter vorgehaltener Hand gesprochen wird. Prominente Gäste wie Influencerin Ina Jovanovic, Kabarettist Hosea Ratschiller, Cartoonist Tex Rubinowitz, Autorin Maria Muhar und Moderatorin Juliane Ahrer geben Einblick in persönliche Erlebnisse rund um Fehlgeburten, Depression, aktive Alkoholkrankheit, Angststörungen und Panikattacken.

„In einer Welt, in der psychische Belastungen zunehmen und immer noch stigmatisiert sind, ebnen wir mit radikaler Ehrlichkeit, Feingefühl und Humor den Weg hin zu mehr Akzeptanz und Offenheit für mentale Gesundheitsthemen“, so Verena Titze, Kabarettistin und Moderatorin der Sendung.

Tabus brechen – aber sanft

Jede Folge widmet sich einem prominenten Gast, der offen über Wendepunkte, Krisen und innere Kämpfe spricht. Psychiater Prof. Dr. Michael Musalek und Verena Titze begleiten die Gespräche, geben Orientierung und schaffen einen sicheren Rahmen für sensible Themen. Ziel ist es, psychische Herausforderungen erfahrbar zu machen – jenseits von Klischees und Stereotypen.

„Unsere Gäste sprechen unglaublich mutig und ohne Scham über ihre eigenen Ängste, Tiefs und dunklen Erfahrungen. Genau diese Geschichten schaffen Bewusstsein, geben Stärke und sind somit Türöffner für ein neues Miteinander“, erklärt Prof. Dr. Michael Musalek.

Die Sendung verbindet psychologische Expertise, Humor und persönliche Erfahrungen, ohne Zeigefinger, dafür mit Menschlichkeit und Leichtigkeit.

Konkrete Hilfe für Betroffene

Ein fixer Bestandteil jeder Sendung ist eine Service-Rubrik mit psychosozialen Angeboten der Stadt Wien. Ewald Lochner, Wiener Koordinator für Psychiatrie, Sucht- und Drogenfragen, liefert darin kompakte Informationen zu kostenlosen Beratungsstellen und Unterstützungsangeboten – von Suchtbehandlung bis zur Hilfe für Angehörige.

„Viele Menschen wissen nicht, dass Wien eines der dichtesten psychosozialen Versorgungsnetze Europas hat. Genau deshalb ist es wichtig, in jeder Folge auch ganz konkret zu zeigen, wo Betroffene und Angehörige Unterstützung finden – niederschwellig, kostenlos und ohne lange Wartezeiten. Psychische Krisen können jede*n treffen. Entscheidend ist, dass man weiß, wohin man sich wenden kann. Unsere Aufgabe als Stadt ist es, diese Angebote sichtbar zu machen und dafür zu sorgen, dass Hilfe dort ankommt, wo sie gebraucht wird – rasch, unkompliziert und ohne Stigma.“ erklärt Ewald Lochner, Wiener Koordinator für Psychiatrie, Sucht- und Drogenfragen.

Der „Gentle Peoples Club“ wächst zur Community

Die Sendung bildet den Auftakt einer größeren Initiative. Der „Gentle Peoples Club“ soll zu einem Ort des Austauschs werden, an dem Betroffene, Interessierte und Partner*innen zusammenfinden, um mentale Gesundheit bewusst, offen und ohne Scham zu leben. Alle Gäste werden symbolisch Teil dieses Clubs – und auch das Publikum ist eingeladen, sich zu beteiligen.

Erstausstrahlung: 10. Dezember 2025, 20:00 Uhr auf W24 und online auf w24.at

Über die Sendung „Musalek & Titze – The Gentle Peoples Club“

„Musalek & Titze – The Gentle Peoples Club“ ist eine Mental-Health-Talkshow, in der Psychiater & Psychotherapeut Prof. Michael Musalek und Kabarettistin & Erfahrungsexpertin Verena Titze gemeinsam mit prominenten Gästen offen über psychische Gesundheit, Sucht, Angst, Depression, Burnout und andere Belastungen sprechen. Die Sendung verbindet wissenschaftliche Einordnung mit persönlichen Geschichten, Humor mit Tiefgang und möchte dazu beitragen, Stigmata abzubauen und Hilfe näher an die Menschen zu bringen.