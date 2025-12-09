  • 09.12.2025, 13:48:32
  • /
  • OTS0120

FPÖ - Nepp zu „Kriegerheimstätten“: Jetzt Sonderprüfungen bei Banken-Genossenschaften

Warum wurde nach Multi-Millionenverlusten in die SPÖ-nahe Sozialbau kein Regierungskommissär entsandt?

Wien (OTS) - 

„Selbstverständlich haben wir Freiheitlichen heute in der Landesregierung für die Entsendung eines Regierungskommissärs in die Genossenschaft Kriegerheimstätten gestimmt. Jetzt muss allerdings SPÖ-Wohnbaulandesrätin Kathrin Gaal zeigen, dass sie die Aufsicht ernst nimmt und Wiener Banken-Gemeinnützige Sonderprüfungen unterziehen“, fordert Wiens FPÖ-Landesparteiobmann und Stadtrat Dominik Nepp.

„In Anbetracht der Situation im Burgenland rund um die Causa ‚Neue Eisenstädter‘ kann die Wiener SPÖ den Handlungsbedarf in der Bundeshauptstadt nicht länger ignorieren. Schließlich sind auch in Wien Erste Bank und Raiffeisen an Genossenschaften beteiligt – und es bestehen wesentliche Schnittmengen im Bereich der Organwalter“, verweist Nepp auf die geltende Unschuldsvermutung für alle Genannten und Beteiligten. „Wir Freiheitliche stehen für eine starke Aufsicht im gemeinnützigen Wohnbau. Die SPÖ agiert hier leider selektiv. Warum wurde in die SPÖ-nahe Sozialbau kein Regierungskommissär entsandt, als in der Ära Josef Ostermayers als Generaldirektor mehr als 70 Millionen Euro bei der Commerzialbank Mattersburg versenkt wurden?“, problematisiert Nepp die inkonsistente Vorgangsweise der Aufsicht.

„Nach der Kriegerheimstätte muss Kathrin Gaal jetzt den nächsten Schritt gehen und Sonderprüfungen bei gemeinnützigen Bauvereinigungen mit Bankenbeteiligung einleiten“, schließt Nepp und kündigt weitere Initiativen im Rathaus an.

Rückfragen & Kontakt

Klub der Wiener Freiheitlichen
Telefon: 01/4000-81769
E-Mail: presse@fpoe-wien.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NFW

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright