Neue ORF-KIDS-Formate: Start für „Umadum in Österreich“ und „Checkbox“

Tolle Highlights hat ORF KIDS zu bieten, wenn ab 13. Dezember gleich zwei neue Formate starten: Fanny Stapf liefert im Wissensmagazin „Checkbox“ verständliche Antworten auf große Fragen. In der ersten Folge geht es um die Geschichte des Buches. Und die Dokutainment-Serie „Umadum in Österreich“ ist im ganzen Land unterwegs und entdeckt Bräuche, Dialekte, Musik oder Essen. Kinder stellen dabei ihre Region vor und zeigen, was ihren Alltag besonders macht, zum Auftakt mit einem Blick ins Burgenland.



Eine neue Spezial-Ausgabe von „ZIB Zack Mini“ beschäftigt sich am 10. Dezember mit dem Thema Armut und „Hallo, was machst du?“ fragt am 12. Dezember in einer neuen Folge einen Schuhexperten. Die „Cyberkids“ widmen sich am 14. Dezember der „Künstlichen Intelligenz“ und beim „Sport ABC“ (15. Dezember) dreht sich diesmal alles um den Buchstaben L und Sportarten wie Landhockey, Longboard und Lacrosse. In „Was geht?“ am 16. Dezember sprechen die Kinder diesmal über das Thema Ehrlichkeit.



„Erzähl mir von Weihnachten“ öffnet weiter täglich ein Türchen, wo bekannte Persönlichkeiten zauberhafte Geschichten erzählen und ihre persönlichen Weihnachtserinnerungen teilen.

Weihnachtliche Rezeptideen präsentiert „Meine Jausenbox“ (14. Dezember) mit einem „Brezelkranz“ und in der „BOX“ gibt es am 10. Dezember Ideen für eine Weihnachtsjause. Beim Wiedersehen mit „Weihnachten ist überall“ führt Timna Brauer außerdem mittwochs in vier Ausgaben junge Zuschauer:innen musikalisch durch die Weihnachtszeit.



Serienweise Unterhaltung gibt es beim Wiedersehen mit „Tilda Abpfelkern“ ab 12. Dezember mit einfachen Rezepten zum Nachbacken und dem Start von Staffel 4 von „Dora“ am 12. Dezember und Staffel 2 der Jugendserie „Theodosia“ am 13. Dezember. In einer neuen Folge „Das große Backen Kids – Englands jüngste Bäcker“ (14. Dezember) müssen die jungen Bäcker:innen ihr Können mit „Korinthen-Scones“ und „Ombré-Torten“ beweisen. Und „Hexe Lilli rettet Weihnachten“ heißt es dann beim Sonntagsfilm am 14. Dezember.



Zusätzlich bieten kids.ORF.at und die ORF-KIDS-App on demand und im Stream noch vieles, vieles mehr – von „ZIB Zack Mini“ mit den aktuellsten Nachrichten über „Yoga Kids“, „OHA! Das will ich wissen“ und „Die Gartenpiraten“ bis zu „1000 Tricks“, „Helmi-Kinder-Verkehrs-Club“, „Tolle Tiere“, „Servus Kasperl“ und vielen weiteren beliebten Formaten von ORF KIDS. Mehr Unterhaltung gibt es außerdem u. a. mit „Tobie Lolness“, „Kiwi“, „King Julien“, „Die Schlümpfe“ und tollen Kinohits zum Wiedersehen.



Start: Die „Checkbox“ am 13. Dezember beschäftigt sich mit Büchern um 8.35 Uhr auf kids.ORF.at



Das innovative Wissensmagazin mit Fanny Stapf liefert verständliche Antworten auf große Fragen – von „Was sind Steuern?“ bis „Warum fliegt ein Flugzeug?“. Kindgerecht, klar und auf den Punkt – „Checkbox“ macht schlauer in nur wenigen Minuten. Beim Auftakt dreht sich alles um Bücher – vom Höhlenbild bis zum E-Book: Fanny erzählt die spannende Geschichte des Buches. Sie zeigt, wie Menschen früher geschrieben haben, wie der Buchdruck entstanden ist und warum gedruckte Bücher trotz Internet etwas ganz Besonderes bleiben werden.



Start: „Umadum in Österreich“ am 13. Dezember um 8.40 Uhr ist unterwegs im „Burgenland“ auf kids.ORF.at



Ob Bräuche, Dialekte, Musik oder Essen in Österreich – mit Humor und Neugierde ist „Umadum“ mittendrin statt nur dabei: Denn in jeder Folge entdecken Kinder ihre eigene Region und zeigen neugierig und offen, was ihren Alltag besonders macht. Kultur und Tradition stehen dabei im Mittelpunkt: vom Wiener Marktgeschrei bis zum Almabtrieb in Tirol. Kinder führen Kinder durch ihre Welt und lassen sie teilhaben und mitmachen, im Dialekt und ganz nah am Leben vor Ort. Zum Auftakt ist „Umadum“ unterwegs im Burgenland. Lara zeigt das zweisprachige Parndorf und entdeckt Musik, Tracht und Küche der burgenlandkroatischen Gemeinschaft.



Alle ORF-KIDS-Sendungen sind unter kids.ORF.at und in der ORF-KIDS-App im Stream und on demand abrufbar.