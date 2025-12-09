  • 09.12.2025, 13:27:02
„ZIB Talk“ mit Tarek Leitner zu: „Politik statt Pop – Wie politisch ist der Song Contest?“

Heute, am 9. Dezember, um 22.35 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON

Wien (OTS) - 

Israel nimmt am Eurovision Song Contest in Wien teil – vier andere Länder ziehen sich aus Protest zurück. Der Konflikt macht sichtbar, was viele längst vermuten: Beim größten Musikwettbewerb der Welt geht es nicht nur um Melodien und Bühnenlicht. Wie politisch ist der Song Contest tatsächlich? Und eignet sich eine internationale Musikshow als Bühne für politische Botschaften und Konflikte?
Darüber diskutieren heute, am Dienstag, dem 9. Dezember 2025, um 22.35 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON bei Tarek Leitner im „ZIB Talk“

Stefanie Groiss-Horowitz
ORF-Programmdirektorin

Ariel Muzicant
Vizepräsident Jüdischer Weltkongress

Isabel Frey
Musikwissenschafterin und Friedensaktivistin

Bernhard Flieher
„Salzburger Nachrichten“

