AVISO: MQ Jahrespressekonferenz 2026

Wien (OTS) -

MQ Direktorin Bettina Leidl präsentiert das Programm für das Jahr 2026 – einschließlich der Highlights anlässlich des Jubiläums 25 Jahre MuseumsQuartier.

Um Anmeldung wird gebeten.

Das MuseumsQuartier freut sich über Ihr Interesse

MQ Jahrespressekonferenz 2026: Das MQ feiert 25 Jahre

MQ Direktorin Bettina Leidl präsentiert das Programm für das Jahr 2026 – einschließlich der Highlights anlässlich des Jubiläums 25 Jahre MuseumsQuartier. Um Anmeldung wird gebeten

Datum: 16.12.2025, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: MQ Libelle

Museumsplatz 1/5

1070 Wien

Österreich