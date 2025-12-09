- 09.12.2025, 12:50:02
AVISO: MQ Jahrespressekonferenz 2026
Das MQ feiert 25 Jahre
MQ Direktorin Bettina Leidl präsentiert das Programm für das Jahr 2026 – einschließlich der Highlights anlässlich des Jubiläums 25 Jahre MuseumsQuartier.
Um Anmeldung wird gebeten.
Datum: 16.12.2025, 10:00 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: MQ Libelle
Museumsplatz 1/5
1070 Wien
Österreich
MuseumsQuartier Wien
Anna Lena Schmidt, MA
Presse & Öffentlichkeitsarbeit
T. +43 1 523 5881 – 1712
M. +43 699 130 60 112
anna.schmidt@mqw.at
