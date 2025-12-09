  • 09.12.2025, 12:34:32
Neuerscheinung: Der schnurrige Schachtelkatzen Comic – Band 1

Fröhlich, buntes Erstlingswerk für Katzenfreunde

Wien (OTS) - 

Endlich gibt es die beliebten Online-Stars zum Anfassen: Maria Hutter veröffentlicht mit Der schnurrige Schachtelkatzen Comic – Band 1: Dosenöffner gesucht die erste gedruckte Sammlung der charmanten Abenteuer von Katze Mystery und Kater Spirit. Der Comic ist seit dem 17.11.2025 im Handel erhältlich.

Das 60-seitige Buch, enthält liebevoll illustrierte Geschichten, ausgewählte Comic-Strips und lustige Bilder.

Seit mehr als einem Jahr, begeistern die kurzen Comic-Strips von Maria Hutter auf Social Media ihre stetig wachsende Fangemeinde, mit humorvollen und treffsicheren Einblicken in den Katzenalltag.

Der schnurrige Schachtelkatzen Comic – Band 1, ist die perfekte Lektüre für alle, die ein Faible für schnurrigen Humor haben.

Das Buch ist bestellbar in allen gut sortierten Buchhandlungen, mit der ISBN 9783565094684.

Erhältlich bei Thalia

Rückfragen & Kontakt

Schachtelkatzen Geschenkideen e.U.
Maria Hutter
Telefon: +43 677 63416154
E-Mail: office@schachtelkatzen.at
Website: https://schachtelkatzen.at

