Neuerscheinung: Der schnurrige Schachtelkatzen Comic – Band 1
Fröhlich, buntes Erstlingswerk für Katzenfreunde
Endlich gibt es die beliebten Online-Stars zum Anfassen: Maria Hutter veröffentlicht mit Der schnurrige Schachtelkatzen Comic – Band 1: Dosenöffner gesucht die erste gedruckte Sammlung der charmanten Abenteuer von Katze Mystery und Kater Spirit. Der Comic ist seit dem 17.11.2025 im Handel erhältlich.
Das 60-seitige Buch, enthält liebevoll illustrierte Geschichten, ausgewählte Comic-Strips und lustige Bilder.
Seit mehr als einem Jahr, begeistern die kurzen Comic-Strips von Maria Hutter auf Social Media ihre stetig wachsende Fangemeinde, mit humorvollen und treffsicheren Einblicken in den Katzenalltag.
Der schnurrige Schachtelkatzen Comic – Band 1, ist die perfekte Lektüre für alle, die ein Faible für schnurrigen Humor haben.
Das Buch ist bestellbar in allen gut sortierten Buchhandlungen, mit der ISBN 9783565094684.
