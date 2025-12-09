Brücke zwischen Campus und Wirtschaft: 42 Vienna lädt zum CorporatesMeetStudents

Wien (OTS) -

Beim alljährlichen CorporatesMeetStudents hat 42 Vienna am 04. Dezember unter dem Motto Where the Future Takes Shape Partnerunternehmen, Expert:innen und Studierende zu einem Abend des Austauschs, der Inspiration und der Weichenstellung für die digitale Zukunft eingeladen. Das Event stand ganz im Zeichen eines Aufbruchs: Der Digital Excellence Campus präsentierte zentrale Entwicklungsschritte, neue Ausbildungsinhalte und eine zukunftsweisende Kooperation mit der AI Factory Austria AI:AT.

Python und KI künftig im ersten Ausbildungsteil

Ein Schwerpunkt der Veranstaltung war die Vorstellung eines wichtigen inhaltlichen Updates für den Ausbildungsstart 2026: Python und KI-Projekte werden künftig fest im ersten Abschnitt der Ausbildung verankert. Damit erhalten Studierende von Beginn an Zugang zu Schlüsseltechnologien, die über alle Branchen hinweg an Bedeutung gewinnen.

„Unser Ziel ist es, Talente so früh wie möglich zu befähigen, reale Herausforderungen mit echter Wirkung für Wirtschaft und Gesellschaft zu lösen. KI-Kompetenzen sind dafür heute entscheidender denn je“, betonte General Manager Florian Brunner. „Die Industrie sucht heute nicht nur technisches Know-how, sondern Menschen, die komplexe Probleme verstehen, Verantwortung übernehmen und gemeinsam Lösungen entwickeln können. Genau hier setzt unsere Ausbildung an: Wir verbinden Schlüsseltechnologien mit den Future Skills, die Unternehmen morgen zwingend brauchen – kritisches Denken, Teamfähigkeit, Resilienz und die Fähigkeit, sich rasch in neue Kontexte einzuarbeiten.“

Kick-off der Kooperation mit AI Factory Austria AI:AT

Mit großer Aufmerksamkeit wurde die neue Zusammenarbeit zwischen 42 Vienna und der AI Factory Austria AI:AT vorgestellt. Karl Kugler, Co-Lead der AI Factory Austria AI:AT, unterstreicht: “Die Zusammenarbeit mit 42 Vienna ist ein wichtiger Schritt für den Aufbau eines starken KI-Ökosystems in Österreich. Mit unserer Supercomputing-Infrastruktur, praxisnahen Trainingsprogrammen und einem breiten Netzwerk aus Forschung, Wirtschaft und Verwaltung schaffen wir gemeinsam ein Umfeld, in dem Studierende und Unternehmen echte KI-Anwendungen entwickeln und strategische Innovationen vorantreiben können.”

Einblick in die KI-Praxis und Ehrung der Absolvent:innen

Den fachlichen Höhepunkt des Abends bildete eine Keynote der AI Factory Austria AI:AT, die zentrale Herausforderungen, Chancen und notwendige Rahmenbedingungen für wirkungsvolle KI-Anwendungen beleuchtete. In anschließenden Diskussionsrunden diskutierten Expert:innen, wie weit KI jenseits des Hypes tatsächlich ist.

Studierende von 42 Vienna präsentierten zudem konkrete Projekte aus ihren Unternehmen, die zeigen, wie künstliche Intelligenz bereits heute echten Mehrwert schafft. Abgerundet wurde das Event durch die feierliche Ehrung der 58 Common Core Absolvent:innen des letzten Jahres, die stellvertretend für jene Generation stehen, die die digitale Zukunft aktiv mitgestalten.