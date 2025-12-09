Danke sagen, Zukunft schenken: Fulbright Austrias Feiertagstradition unterstützt internationale Bildungswege

Wien (OTS) -

Im Rahmen seines 75-jährigen Jubiläums nutzt Fulbright Austria den Dezember, um unter dem Motto „Beyond the Table“ die verbindende Kraft von Austausch, Dialog und gemeinschaftlichem Engagement in den Mittelpunkt zu stellen. Mit mehreren Jubiläumsinitiativen macht die Organisation sichtbar, wie Unterstützung für transatlantische Austauschprogramme jungen Talenten Perspektiven eröffnet und wie Spender:innen dazu beitragen können, langfristig Brücken zwischen Österreich und den USA zu stärken.

Seit 1950 ermöglicht Fulbright Austria Studierenden, Wissenschafter:innen und Sprachassistent:innen mit einem Stipendium nach Österreich bzw. in die USA zu kommen und dort zu forschen, lehren und zu lernen. Daraus entstehen internationale Begegnungen, neue Perspektiven und nachhaltige Verbindungen, die weit über den Austauschzeitraum hinaus wirken.

Jubiläumsinitiativen für eine starke Community

Im Dezember bündelt Fulbright Austria seine Aktivitäten, um Wertschätzung, Miteinander und Unterstützung erlebbar zu machen:

„Thank Fulbright – 7hank5giving“: Zum weltweiten Giving Tuesday am 2. Dezember wurden Alumni, Partner:innen und Freund:innen von Fulbright Austria dazu aufgerufen, Dankbarkeit in finanzielle Unterstützung zu verwandeln. Mit einer Spende konnte man sich einen Platz beim traditionellen Thanksgiving Dinner sichern oder jemand anderem schenken. Dank eines im Jahr 2017 ins Leben gerufenen Matching Funds des ehemaligen Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung (BMBWF) sowie einer anonymen Spende wurde jeder Beitrag verdoppelt und seine Wirkung entsprechend verstärkt. „12 Days of Giving Thanks“: Bereits vor dem Giving Tuesday startete Fulbright Austria die Social-Media-Serie „12 Days of Giving Thanks“: Stipendiat:innen, Alumni und Partner:innen teilen darin ihre persönlichen Fulbright-Geschichten, wie der Austausch ihr Leben geprägt hat, welche Chancen sich eröffnet haben und warum sie ihre Dankbarkeit weitergeben möchten. Im Dezember öffnet sich zudem täglich ein neues „Türchen“ auf den Social-Media-Kanälen: Einblicke aus 75 Jahren Fulbright-Erfahrungen, Meilensteine, persönliche Momente und Highlights aus dem Alltag der Organisation.

Spendenaktion zum Jahresende: Zum Anlass von 75 Jahren Fulbright Austria setzt Fulbright Austria ein klares Ziel: Gemeinsam mit 1.000 Spender:innen wollen sie bis Jahresende insgesamt 7.500 Euro sammeln. Jeder Betrag unterstützt zukünftige Programmteilnehmende und damit die nächste Generation internationaler Brückenbauer:innen.

„Bildung ist ein Geschenk, das Menschen und Gesellschaft verändert. Jede Spende – ob groß oder klein – schafft Möglichkeiten, die sonst unerreichbar wären“, betont Hermann Agis, Executive Director von Fulbright Austria. „Gerade jetzt ist es wichtig, die Kraft des Miteinanders zu betonen und junge Talente auf ihrem Weg zu unterstützen. Lasst uns gemeinsam so an einer hellen Zukunft arbeiten.“

Über Fulbright Austria

Fulbright Austria ist Teil des globalen Fulbright-Programms – eines der renommiertesten internationalen Austauschprogramme der Welt. Als bilaterale Kommission steht Fulbright Austria für gelebte Partnerschaft zwischen Österreich und den USA – getragen durch Beiträge beider Länder, starker institutioneller Partner:innen und engagierter Spender:innen.