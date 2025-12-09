Termine am 10. Dezember in der Rathauskorrespondenz

Änderungen vorbehalten

Wien (OTS) - 10.00 Uhr, Spatenstich für das neue Atelierhaus am Otto Wagner Areal u.a. mit Stadträtin Veronica Kaup-Hasler, Bezirksvorsteherin Michaela Schüchner und Atelierhaus-Leiterin Daniela Hahn (14., Baumgartner Höhe 1, Pavillon 18)

16.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Floridsdorf (21., Am Spitz 1, Festsaal des Amtshauses) (Schluss)

