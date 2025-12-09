IV: Anpassungen am EU-Lieferkettengesetz bringen moderate Entlastung für Betriebe

Wien (OTS) -

Die Industriellenvereinigung (IV) begrüßt die erzielten Erleichterungen beim EU-Lieferkettengesetz als grundsätzlich positiv. „Die Grundidee eines Lieferkettengesetzes, um internationale Standards und Menschenrechte sicherzustellen, ist nachvollziehbar. Die ursprüngliche Ausgestaltung hat in vielen Bereichen über das Ziel hinausgeschossen und hätte unsere Betriebe mit massiver Bürokratie belastet. In einem geopolitisch angespannten Umfeld brächten zusätzliche Auflagen und bürokratische Hürden weitere Wettbewerbsnachteile auf internationalen Märkten. Daher ist es ein positives Signal, dass nun eine für alle Seiten tragfähigere Lösung gefunden werden konnte, die sich auch stärker an den Unternehmensrealitäten orientiert“, so IV-Generalsekretär Christoph Neumayer.

„Die Dringlichkeit, Europa und insbesondere Österreich rasch zu entlasten, ist evident. Wir brauchen ein Regelwerk, das verantwortungsvolle Unternehmensführung ermöglicht, ohne KMU und Industrie durch überschießende und teure Vorgaben zu überfordern und aus dem Markt zu drängen. Entscheidend ist nun, dass die angekündigten Vereinfachungen glaubwürdig umgesetzt und Rechtssicherheit geschaffen werden“, betont Neumayer.