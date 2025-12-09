woom erfüllt Herzenswünsche und unterstützt Make-A-Wish

Wien (OTS) -

Weihnachten ist die Zeit der Wunder und der Hoffnung. Der internationale Kinder- und Jugendfahrradhersteller woom bekräftigt zur Weihnachtszeit sein Engagement im Bereich Corporate Social Responsibility. Das Unternehmen unterstützt die Organisation Make-A-Wish Austria mit einer Spende von 12.000 Euro und ermöglicht es, drei Herzenswünsche von schwerkranken Kindern zu erfüllen. Diese Aktion unterstreicht das Engagement von woom, Freude und Bewegung in das Leben von Kindern zu bringen, auch und gerade in herausfordernden Zeiten. Momente, die Mut entfachen, Kraft schenken und nachweislich die Genesung unterstützen.

woom CEO Bernd Hake: „2025 steuern wir auf das erfolgreichste Geschäftsjahr unserer Firmengeschichte zu. Diese Basis ermöglicht es uns, unsere gesellschaftliche Verantwortung konsequent und proaktiv wahrzunehmen. Unser gezieltes Engagement für Make-A-Wish Austria ist ein klares Bekenntnis zu unserem Purpose als Kinder-Mobilitätsanbieter. Wir schaffen damit nicht nur emotionale Momente, sondern ermöglichen auch Zuversicht, die nachweislich die Genesung und die Resilienz der Kinder aktiv fördert."

Birgit Fux, Geschäftsführerin Make-A-Wish Austria, ergänzt: „Herzenswünsche bringen Licht in die herausforderndsten Zeiten. Dank Partnern wie woom können wir schwer kranken Kindern und ihren Familien besondere Augenblicke voller Zuversicht schenken.“

Ein kaiserlicher Wunsch wird wahr

Einer dieser Wünsche gehört der vierjährigen Zita. Monatelang hieß es wegen einer besonderen Form von Blutkrebs: Krankenhaus statt Spielplatz, Behandlung statt Toben. Doch Zita, die begeisterte Pferdefreundin, hatte einen kaiserlichen Traum: einmal als Kaiserin „Sissi“ Elisabeth auf einem Pferd zu reiten.



woom und Make-A-Wish machten diesen Wunsch wahr: Das Vorprogramm startete mit der Spanischen Hofreitschule und einem Ausflug ins Sissi Virtual Reality Museum. Im Reitstall stand die weiße Stute Lucky schon bereit. Zita, elegant in schwarzem Hut und Umhang, durfte aufsteigen. Im Schritt, dann im Trab, stolz, glücklich und strahlend. Begleitet von den freudvollen Blicken ihrer Mama und Oma wurde es ein Moment purer Lebensfreude.

Dank der Unterstützung von woom und den Spenden vieler Menschen können solche einzigartigen Erlebnisse entstehen. Momente, die Leichtigkeit, Freude und ein Stück Normalität in eine zutiefst belastende Zeit bringen, sowie neue Kraft und Zuversicht spenden.



Über woom

woom ist ein international tätiger Kinder- und Jugendfahrradhersteller mit Sitz in Wien (Österreich). Das Unternehmen wurde im Jahr 2013 von den fahrradbegeisterten Vätern Christian Bezdeka und Marcus Ihlenfeld in einer Garage in Wien gegründet. Da sie das perfekte Fahrrad für ihre Kinder nicht auf dem Markt finden konnten, entschieden sie sich, es selbst zu entwickeln und zu bauen. Mit niedrigem Gewicht, zeitlosem Design, hochqualitativen Komponenten und auf die Bedürfnisse von Kindern angepasster Geometrie setzt woom neue Maßstäbe bei Premium-Kinderrädern. Innerhalb weniger Jahre wurde woom in Österreich vom Geheimtipp zum Marktführer. Heute ist woom weit über die Grenzen Österreichs bekannt. In mittlerweile über 40 Ländern – bis in die USA – radeln Kids und Teens auf woom bikes.