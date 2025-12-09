„Tage, die es nicht gab“: Insgesamt 2 Millionen deckten in ORF 1 „Tödliche Geheimnisse“ auf

Wien (OTS) -

Neue „Tage, die es nicht gab“ erlebten Franziska Weisz, Diana Amft, Jasmin Gerat und Franziska Hackl vom 17. November bis zum 8. Dezember 2025 jeweils montags um 20.15 und 21.05 Uhr in ORF 1 und gerieten gemeinsam mit insgesamt 2 Millionen Zuseherinnen und Zusehern und damit 26 Prozent der österreichischen TV-Bevölkerung ab zwölf Jahren (weitester Seherkreis) ins Zentrum eines neuen Mordfalls. Besonders nachgefragt war dabei die Auftaktfolge vom 17. November mit einer Durchschnittsreichweite von 512.000 und einem Marktanteil von 18 Prozent bei 12+ bzw. 26 Prozent in der jungen Zielgruppe 12–29. Im Schnitt tauchten 411.000 (vorläufige Gewichtung) bei 15 Prozent Markanteil (12+) gemeinsam mit den vier Freundinnen in den acht neuen Folgen in „Tödliche Geheimnisse“ ein. Beliebt war die zweite Saison der ORF/ARD-Degeto-Film/ARD-Serie auch beim jungen Publikum, wie der Marktanteil von 21 Prozent bei 12–29 zeigt. Neben den vier österreichisch-deutschen Publikumslieblingen sind erneut u. a. Sissy Höfferer, Tobias Resch, Rick Kavanian, Jutta Speidel, Wanja Mues, Etienne Halsdorf, Stefan Pohl und Andreas Lust sowie Paulina Hobratschk, Maya Unger und Cesár Sampson zu sehen. Regie führten, wie auch schon bei der ersten Staffel, Anna-Katharina Maier und Mirjam Unger nach Drehbüchern von Mischa Zickler. „Tage, die es nicht gab – Tödliche Geheimnisse“ ist eine Produktion von MR FILM in Koproduktion mit ORF und ARD Degeto, MDR, SWR, WDR, NDR, BR und RB, hergestellt mit Unterstützung von FISA+ und Film in Austria (ABA).

Mit in Österreich bisher insgesamt 352.000 Nettoviews, 605.000 Bruttoviews und einem Gesamtnutzungsvolumen von 15,2 Millionen Minuten für die zweite Staffel sowie einer bisherigen Top-Durchschnittsreichweite von 57.000 für die erste Folge (vorläufiger Nutzungsstand bis inkl. 8. Dezember) wurden auch die ORF-Video-Streams (live und on demand) von „Tage, die es nicht gab – Tödliche Geheimnisse“ laut Online-Bewegtbild-Messung AGTT/GfK TELETEST Zensus schon bislang intensiv genutzt.

„Tage, die es nicht gab“ auf ORF ON streamen

Die erste und zweite Staffel von „Tage, die es nicht gab“ stehen auf ORF ON weiterhin zum Streamen zur Verfügung.