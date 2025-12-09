ORF-Premiere für sechsteilige Event-Serie „Mozart/Mozart“ mit Verena Altenberger, Philipp Hochmair und Eidin Jalali

Wien (OTS) -

Ein Mythos, neu interpretiert – voller Opulenz, moderner Beats und unvergesslicher Bilder: Die sechsteilige Serie „Mozart/Mozart“ wagt eine originelle, heutige Perspektive auf das Phänomen Mozart. Mozarts übersehene Schwester rückt ins Rampenlicht der Geschichte. Erzählt wird eine berührende, vielschichtige Geschwisterbeziehung, getrieben von Liebe, Rivalität und Rebellion – laut, farbenprächtig, emotional. Zwei Wunderkinder, die ihrer Zeit voraus sind, auf der Suche nach Freiheit, Individualität und Selbstbestimmung.

Die Dreharbeiten fanden von Anfang März bis Juni 2025 in Litauen und Lettland statt. Regisseurin Clara Zoë My-Linh von Arnim inszenierte eine moderne TV-Adaption, die frei mit dem historischen Stoff umgeht, und versammelte die Jungstars Havana Joy („Love Sucks“) und Eren M. Güvercin („Druck“) als Geschwisterpaar Mozart sowie u. a. die österreichischen Schauspieler:innen Verena Altenberger („Die Beste aller Welten“) als Marie Antoinette, Philipp Hochmair („Blind ermittelt“) als Kaiser Joseph II. und Eidin Jalali („Der Schwarm“) als Antonio Salieri vor der Kamera. In den sechs 48-minütigen Episoden sind weiters u. a. Sonja Weißer, Lisa Vicari, Annabelle Mandeng, Peter Kurth und Jan Krauter zu sehen.

Die Kostüme der Emmy-nominierten Daiva Petrulytė („Sisi“, „Tschernobyl“) und das Szenenbild von Algirdas Garbačiauskas („Sisi“) fallen genauso aufsehenerregend aus wie die Charaktere. Und die Musik der Filmkomponistin Jessica De Rooij („Sisi“) und des Electronica-Duos ÄTNA verleiht der Figur der Maria Anna ein ganz eigenes emotionales Profil. Denn auch wenn die Geschichtsbücher bei „Mozart/Mozart“ im Regal bleiben dürfen, enthüllt die Serie tiefere Wahrheiten über die Suche nach Freiheit, Identität und Selbstverwirklichung, über Begabung und Bestimmung – und vor allem über die Liebe zur Musik.

Der ORF zeigt den Sechsteiler „Mozart/Mozart“ am Montag, dem 15. Dezember (Folgen 1–3), und am Mittwoch, dem 17. Dezember 2025 (Folgen 4–6), jeweils ab 20.15 Uhr in ORF 1. Alle Folgen ab 14. Dezember auf ORF ON.

„Mozart/Mozart“ ist eine Produktion von Story House Pictures in Koproduktion mit der ARD (WDR / SWR / ARD Degeto Film), dem ORF und der Dreaming Sheep Company.

Mehr zum Inhalt:

„Mozart/Mozart“ rückt Mozarts vergessene Schwester Maria Anna ins Rampenlicht der Geschichte – eine völlig neue weibliche Perspektive auf Genie, Rollenverständnis und Selbstbestimmung.

Er ist der Superstar. Sie ist „nur“ seine Schwester, „das Nannerl“, obwohl sie ebenso wie ihr Bruder ein musikalisches Ausnahmetalent ist. Als Mozart jedoch abstürzt und nicht mehr auftreten kann, steht plötzlich die finanzielle Zukunft der Familie auf dem Spiel – und mit ihr Maria Annas persönliche Freiheit. Um Amadeus’ Karriere und sich selbst zu retten, schlüpft Maria Anna notgedrungen in die Rolle ihres Bruders. Schon bald findet sie sich in einem Netz aus royalen Intrigen wieder, in deren Mittelpunkt ausgerechnet der Mann steht, der sich Hals über Kopf in sie verliebt: Antonio Salieri.

„Mozart/Mozart“ spielt im Wien der 1780er Jahre, dem glanzvollen Herzen Europas unter Kaiser Joseph II. Tagsüber pulsieren die Straßen mit Künstlern, die nach Ruhm streben. Nachts beherrschen Maskenbälle und hedonistische Exzesse die Stadt. Nur wenige schaffen es. Die meisten verschwinden. Erfolg erfordert Talent, mächtige Gönner – und Glück. Für den Kaiser zu arbeiten, bedeutet Sicherheit und Ruhm. Aber für Frauen ist diese große Bühne tabu.

Maria Anna Mozart muss darum kämpfen, gehört zu werden – in einer Welt, die sie zum Schweigen bringen will. „Mozart/Mozart“ wagt einen scharfen Blick auf Familie, Genialität und gesellschaftliche Tabus und enthüllt tiefere Wahrheiten über die Suche nach Freiheit, Identität und Selbstverwirklichung, über Begabung und Bestimmung – vor allem aber über die Liebe zur Musik.